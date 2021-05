Bebê é levada ao hospital com mais de 30 lesões no corpo, em Anápolis

Na noite desta segunda-feira (10/5), uma bebê de seis meses foi levada ao hospital com mais de 30 lesões pelo corpo, em Anápolis. Uma médica chamou a Polícia Militar de Goiás (PMGO) e o Conselho Tutelar após atender a criança.

Segundo o Conselho Tutelar, mãe da bebê informou que o pai estava com a criança no colo quando percebeu que ela não estava bem.

A criança foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Anápolis, após perceber os hematomas pelo corpo da bebê, a médica suspeitou que ela fosse vítima de maus-tratos e acionou a polícia e o conselho.

Segundo o conselheiro tutelar Miqueias Duarte, “a mãe disse que o bebê estava ‘molinho’ no colo do pai e acionou o Corpo de Bombeiros, que levou a criança ao hospital. A mãe foi junto acompanhando”.

Bebê com mais de 30 lesões no corpo está internada em estado grave

A criança precisou ser transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde segue internada em estado grave e respira com ajuda de aparelhos.

Segundo o conselheiro, o pai da criança foi levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Goiás (PCGO), mas informou que não sabia o motivo dos hematomas na criança, e foi liberado.

De acordo com Miqueias Duarte, o Conselho Tutelar aguarda um parecer da Polícia Civil informando se o caso tem relação com maus-tratos. Por enquanto, a criança segue acompanhada pela mãe, no hospital. Ainda segundo o conselheiro, não há nenhuma denúncia anterior relacionada aos pais da bebê.

Em outro caso, bebê de 9 meses é encontrado morto em Cidade Ocidental

No último dia (4/5) a Polícia Civil efetuou a prisão de uma mulher suspeita de abandonar um bebê de 9 meses que foi encontrado morto em casa, na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. O caso foi descoberto depois que a própria mãe acionou a Polícia Militar.

Conforme informações, a suspeita é que a mãe teria deixado os filhos sozinhos em casa para vender drogas durante a madrugada em uma cidade vizinha. Ela foi autuada em flagrante por maus-tratos com resultado morte. A mulher é mãe de quatro filhos.