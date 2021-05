Caldas Novas amplia vacinação contra Covid-19 de pessoas com comorbidades

A Secretaria de Saúde de Caldas Novas ampliou, nesta terça-feira (11/5), a faixa etária da vacinação de pessoas com comorbidades. Agora, serão imunizadas pessoas de 55 a 59 anos com a primeira dose da vacina Astrazeneca/Fiocruz.

Doenças como arritmia cardíaca, cirrose hepática, hipertensão pulmonar, obesidade mórbida e diversas outras, devem ser comprovadas através de um laudo médico para que a pessoa seja imunizada.

Também poderão receber a vacinas pessoas com 18 anos com Síndrome de Down, doença renal crônica que esteja fazendo diálise, gestantes e puérperas com comorbidades.

A aplicação está sendo feita no Ginásio de Esportes e pelo sistema drive-thru, na sede do Corpo de Bombeiros, das 8h às 12h. É necessário levar documento pessoal com foto, CPF, cartão do SUS, comprovante de endereço, cartão de vacinação e laudo médico original e cópia que comprove a comorbidade.

Em Caldas Novas, 21.113 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19, sendo 14.478 mil com primeira dose e 6.635 mil com a segunda, até o momento.

Casos de Covid-19 em Caldas Novas

Dados do boletim epidemiológico desta segunda-feira (10/5) apontam que Caldas Novas conta com 6.972 casos confirmados de Covid-19. Além disso, há o registro de 6.553 recuperados da doença e 234 casos ativos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nas últimas 24 horas foi registrada uma morte em decorrência da doença. Trata-se de um homem de 29 anos, morador do setor Itaici. Ele testou positivo no último dia 7 de abril e estava hospitalizado em Goiânia. No total, a cidade soma 185 óbitos por complicações do novo coronavírus.

Retomada de atividades comerciais e turísticas

No último dia 1º de maio foi publicado um decreto que libera a retomada de atividades econômicas e turísticas na cidade. Foi ampliado o funcionamento de bares, hotéis, clubes, parques aquáticos e outras atividades econômicas na cidade. A validade do decreto é até o próximo dia 21 de maio.

O novo decreto amplia o horário de funcionamento de bares, restaurantes e similares até 01h, com no máximo seis pessoas por mesa. A capacidade de ocupação permanece em 50%.

Já os hotéis, pousadas e condomínios podem funcionar com 70 % da capacidade total. No entanto, as áreas comuns, parques aquáticos, saunas e academias permanecem com a capacidade máxima de 50%.

Os clubes e parques aquáticos devem atuar com 70% da ocupação máxima, podendo funcionar das 06h às 01h. Os supermercados, mercearias, padarias e similares também podem funcionar até às 01h, com 70% da capacidade máxima.