Com 2.393 casos em 24h, Goiás soma 571.181 infectados pela Covid-19

Nas últimas 24h Goiás registrou 2.393 novos casos e soma 571.181 infectados pela doença. Os dados são do Painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), atualizados às 16h42 desta terça-feira (11/5).

No boletim epidemiológico divulgado ontem (10/5) pela SES-GO, o Estado registrava 568.788 casos confirmados de Covid-19, 542.766 pessoas recuperadas e 15.657 óbitos confirmados. A taxa de letalidade em Goiás era de 2,76%.

Destes 571.181 casos confirmados, 304.601 são em pessoas do sexo feminino e 266.580 em pessoas do sexo masculino. As pessoas com idades entre 30 e 39 são maioria do número total de infectados pela Covid-19, com 131.813 casos.

De acordo com o Painel Covid-19, o número total de casos nas últimas quatro semanas é de 16.836, sendo 51.79% das contaminações em pessoas do sexo feminino e 48.21% em pessoas do sexo masculino.

O Estado também registra 10.991 pessoas recuperadas da doença nas últimas quatro semanas e 31.820 casos suspeitos que estão em investigação, 5.134 casos já foram descartados.

Conforme um levantamento divulgado hoje (11/5) pela SES-GO, referente à primeira dose das vacinas contra a Covid-19, foram aplicadas 1.053.018 doses em todo o Estado. Já em relação à segunda dose, 540.304 doses foram aplicadas.

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 2.269.270 doses de imunizantes, sendo 1.255.280 da CoronaVac, 959.000 da AstraZeneca e 54.990 da Pfizer.

Goiás recebeu nesta terça-feira (11/5), o 2º lote lote da Pfizer com 37.440 doses de vacinas contra Covid-19. As novas doses serão utilizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Anápolis e Rio Verde.

De acordo com a SES-GO, este novo lote será utilizado para a aplicação da primeira dose em pessoas do grupo de comorbidades, tanto em Goiânia quanto nos outros municípios. Após conferência na Central Estadual de Rede de Frio, os imunizantes serão distribuídos, para dar continuidade à campanha prevista no PNI contra a Covid-19.