Goiás recebe 2º lote da Pfizer com 37.440 doses de vacinas contra Covid-19

Goiás recebeu, na madrugada desta terça-feira (11/5), o 2º lote lote da Pfizer com 37.440 doses de vacinas contra Covid-19. As novas doses serão utilizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Anápolis e Rio Verde.

Os imunizantes estão armazenados na Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), na capital. Conforme orientação do Ministério da Saúde, os imunobiológicos serão direcionados às cidades capacitadas para o armazenamento e aplicação, devido às particularidades da vacina deste fabricante, que exige temperaturas mais baixas.

De acordo com a SES-GO, este novo lote será utilizado para a aplicação da primeira dose em pessoas do grupo de comorbidades, tanto em Goiânia quanto nos outros municípios. Após conferência na Central Estadual de Rede de Frio, os imunizantes serão distribuídos, para dar continuidade à campanha prevista no PNI contra a Covid-19.

Goiás já recebeu mais mais de 2 milhões de doses de vacinas contra Covid-19

Somando as vacinas de todos os fabricantes, como CoronaVac, AstraZeneca/Oxford e a Pfizer, esta é a 19ª remessa encaminhada pelo Ministério da Saúde. Elas compõem o Plano Nacional de Imunização (PNI). No total, até o momento, o Governo de Goiás já recebeu 2.269.270 doses de imunobiológicos contra o coronavírus.

Deste total, segundo levantamento, até a tarde de ontem (10/5), da Secretaria Estadual de Saúde, 1.029.545 foram aplicados como primeira dose. Outras 530.201 vacinas foram aplicadas como segunda dose. Com isso, o Estado ultrapassa 1.559.746 aplicações dos imunobiológicos.

De acordo com o Painel Covid-19, a maioria dos vacinados são do sexo feminino, tanto com 1ª quanto com a 2ª dose, sendo 578.098 pessoas vacinadas com a 1ª dose e 307.091 com reforço. Já os homens somam 450.748 imunizados com a 1ª dose e 221.388 com reforço.

Até o momento, a maioria das vacinas recebidas pelo Estado são da CoronaVac, fabricadas pelo Instituto Butantan, que somam 1.225.280 doses. Em seguida vem a AstraZeneca/Oxford, com 959 mil imunizantes, e por fim a Pfizer, com 54.990.