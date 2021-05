Homem é preso suspeito de desviar carga de massa asfáltica, em Aparecida

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu, nesta terça-feira (11/5), um homem de 42 anos suspeito de desviar uma carga milionária de massa asfáltica. Ele foi preso em Aparecida de Goiânia.

A prisão foi realizada por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), o suspeito foi preso em flagrante delito por furto qualificado. Segundo a Polícia Civil, ele seria o responsável por desviar cargas de emulsão asfáltica avaliadas em meio milhão de reais.

De acordo com a PCGO, a prisão se deu após investigações iniciadas há cerca de cinco meses, com objetivo desvendar a autoria de roubos de cargas de insumos para fabricação de asfaltos.

Suspeito de desviar carga de massa asfáltica faz parte de grupo criminoso

Segundo a PCGO, as investigações apontaram que nos quadros da empresa vítima, que fabricava os produtos, existia um grupo criminoso que se especializou em desviar parte das cargas, adulterando os pesos originais dos insumos embarcados nos caminhões.

Ainda segundo a Polícia Civil, na hora da entrega, as vítimas compradoras ficavam no prejuízo por causa da aferição incorreta da pesagem. Estima-se que o prejuízo às vítimas, prefeituras e pessoas jurídicas ligadas à administração indireta, ultrapassam dezenas de milhões de reais.

De acordo com o delegado Diogo Luiz Barreira Gomes, adjunto da Decar, “é importante destacar que a prisão do investigado só se deu em razão de ação controlada, concedida judicialmente a pedido da PCGO”. As investigações continuam para a localizar outros possíveis autores.

Em outro caso, quadrilha especializada em roubo e desvio de cargas em GO e MG é presa

No dia 30 de abril deste ano, uma operação integrada entre polícias de Goiás e Minas Gerais deu cumprimento a mandados de prisão contra uma quadrilha especializada em roubo e desvio de cargas.

A ação conta com a participação da Polícia Civil de Goiás, através da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), da Polícia Civil de Minas Gerais, por meio do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A Operação Viajantes deu cumprimento a cinco mandados de prisões preventivas e seis buscas e apreensões, todos contra membros da organização criminosa.

De acordo com a Polícia Civil, os presos são investigados pelas polícias civis de Goiás e Minas Gerais por serem responsáveis por mais de vinte roubos de cargas, especialmente de bebidas (cervejas), nos trechos que ligam os estados de Goiás e Minas Gerais.