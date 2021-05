Semana do Empreendedor e Digital: Curso on-line e gratuito vai inspirar pessoas a empreenderem

O publicitário goiano Bruno Neiva realiza, entre os dias 18 e 20 de maio, a Semana do Empreendedor e Digital. Trata-se de um curso gratuito voltado para interessados em empreender pela internet, seja qual for a área de atuação. As aulas serão transmitidas ao vivo e on-line, a partir das 20 horas. Para se inscrever, clique aqui.

O intuito do evento, segundo conta Neiva, é inspirar e encorajar quem deseja montar um próprio negócio, seja físico ou digital. Por isso, o programa de aulas inclui histórias de pessoas que mudaram o rumo de suas vidas por meio do empreendedorismo.

Além disso, o publicitário fará um relato de com o mundo dos negócios mudou por conta da pandemia de Covid-19. Vai demonstrar, ainda, quais as habilidades necessárias para iniciar qualquer negócio.

“Convido a todos para participar desta semana inspiradora. Para, assim, entender como o mundo mudou, e como qualquer pessoa pode se beneficiar com essa mudança. Além disso, como pessoas comuns estão se tornando donas do seu próprio negócio”, diz o publicitário.