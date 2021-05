SMS Goiânia suspende aplicação da vacina da AstraZeneca em gestantes

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia suspendeu, a partir desta terça-feira (11/5), a aplicação da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca/Fiocruz em gestantes. Assim, a medida foi tomada com orientação da Secretaria Estadual de Saúde (SES), após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informar sobre monitoramento de efeitos adversos constantes no País.

A SMS Goiânia orientou que as pacientes agendem seu atendimento onde ocorra a vacinação com doses da Pfizer/BioNTech. Na capital há 12 postos de imunização que aplicam esse imunizante. O agendamento deve ser feito pelo aplicativo Prefeitura 24 horas.

Todas as gestantes ou puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto) que integram o grupo de comorbidades no Plano Nacional de Vacinação (PNI) estão liberadas para vacinação, com idades entre 18 a 59 anos. Dessa forma, para se vacinarem, devem apresentar um documento que comprove a gestação. Além disso, documento pessoal com foto, CPF e comprovante de endereço.

Segundo a SMS Goiânia, aquelas gestantes que já receberam a vacina contra a Covid-19 da Astrazeneca têm a orientação de observarem as reações após a aplicação. Assim, se houver qualquer alteração, a orientação da Secretaria é que se busque auxílio médico.

Confira AQUI as unidades de saúde para primeira dose da vacina contra a Covid-19 me pessoas com comorbidades, grávidas e puérperas