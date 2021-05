Em reunião, governador debate suspensão da temporada 2021 do Rio Araguaia

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), reúne nesta quarta-feira (12/5) com prefeitos e empresários para debater a suspensão da temporada do Rio Araguaia. A reunião está marcada para 16h20, por meio de videoconferência.

A temporada do Rio Araguaia, tradicional destino turístico das férias de meio de ano em Goiás, foi cancelada pelo segundo ano consecutivo, com o objetivo de evitar aglomerações e a disseminação da Covid-19.

De acordo com o decreto publicado na segunda-feira (10/5), está proibida a realização qualquer atividade que implique em aglomeração de pessoas para lazer e turismo na região do Rio Araguaia, incluindo trechos do rio e seus afluentes.

Temporada do Rio Araguaia é suspensa e descumprimento pode gerar multa de até R$ 500 mil

Conforme previsto no documento, estão proibidos a realização de festas, espetáculos, caminhadas ecológicas, passeios ciclísticos, corridas, entre outros. Segundo o decreto, também está proibida a instalação e/ou funcionamento de estruturas temporárias como restaurantes, bares, banheiros, pontos de apoio ou qualquer suporte de atendimento a turistas e usuários das praias, beiras de rios e cachoeiras.

Caso as medidas sejam descumpridas, as pessoas poderão ser autuadas por infração administrativa ambiental e podem ser multadas entre R$ 1 mil e R$ 500 mil.

Ações de controle e fiscalização serão feitas pelas prefeituras, Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) e Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) às margens do Rio Araguaia, para garantir o cumprimento do decreto.

Casos de Covid-19 em Goiás

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (11/5) pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), em Goiás há 570.859 casos de Covid-19. Destes, há o registro de 544.663 pessoas recuperadas e 15.715 óbitos confirmados, o que significa uma taxa de letalidade de 2,76%.

No Estado, há 440.206 casos suspeitos em investigação e já foram descartados 272.554 casos.​ Há 305 óbitos suspeitos que estão em investigação.