Goiânia inicia vacinação para pessoas com comorbidades a partir de 45 anos

Goiânia inicia nesta quarta-feira (12/5) a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades ou com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) a partir de 45 anos. A imunização para os grupos continua sendo disponibilizada em 22 postos na capital.

Com a decisão da Anvisa de suspender a vacinação de gestantes com a vacina AstraZeneca, agora elas precisam fazer o agendamento para uma das 12 unidades de saúde onde há a vacina da Pfizer. Podem tomar a dose gestantes a partir de 18 anos, com ou sem comorbidades.

Para pessoas com Síndrome de Down ou renal crônico que faz diálise, a vacinação continua liberada para idades entre 18 a 59 anos. O atendimento a estes grupos segue sendo feito mediante agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas e realizado das 8h às 17h.

A vacinação de idosos com mais de 60 anos também continua sem agendamento. Já os profissionais de saúde seguem recebendo primeira e segunda dose com agendamento.

Postos de vacinação em Goiânia

Unidades de saúde para primeira dose de pessoas com comorbidades, grávidas e puérperas:

UPA Novo Mundo: Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo

UPA Chácara do Governador: Av Padre Monte, s/n Lotes 12, Rua L-13

CSF Residencial Itaipu: Rua RI 9, 08 – Qd 107 – Residencial Itaipú

Ciams Novo Horizonte: Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n – Vila Novo Horizonte

CSF Boa Vista: Av. dos Ipês, s/n – Boa Vista

CSF Novo Planalto: Rua Vm3c Qd 91 Lt 11 Setor Novo Planalto

CSF Jd Guanabara I: R. Porto Alegre, 44 – Jardim Guanabara

CSF São Francisco: Tv. Buenos Aires, Lt 01 – S/n – São Francisco

CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n – Conj. Vera Cruz

UPA Jd América: Praça C-201, 2-82 – Jardim América

CSF Leste Universitário: Rua 218 – Setor Leste Universitário

CS Cidade Jardim: Praça Abel Coimbra, 350 – Cidade Jardim

Pessoas idosas – primeira e segunda dose – pedestre – sem agendamento

Escola Municipal Francisco Matias: R. Carlos Gomes – Parque Anhanguera

Escola Municipal Coronel José Viana: Rua CM7 – St. Cândida de Morais

Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros: Rua Caiapônia, 240 – Jardim Guanabara I

Escola Municipal Lions Clube Bandeirante: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá

Escola Rotary Goiânia Oeste: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19, Jardim América

Escola Municipal Santa Helena: Av. Curitiba, 400 – Vila Santa Helena

Área I da PUC Goiás

Profissionais de saúde – primeira dose, com agendamento

Shopping Cerrado

CSF Pq Santa Rita: Rua SR 1, 290 – Parque Santa Rita

Profissionais de saúde – segunda dose, com agendamento