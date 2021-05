Grave acidente deixa quatro pessoas mortas e uma ferida na GO-462

Um grave acidente, registrado na madrugada desta quarta-feira (12/5), deixou quatro pessoas mortas e uma ferida na GO-462, no KM 4, sentido Goiânia. Informações iniciais apontam que o carro bateu contra uma árvore.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), uma mulher, ainda não identificada, trafegava com quatro passageiros pela GO-462, quando próximo ao KM 4, por motivos ignorados, perdeu o controle do veículo e chocou com uma árvore.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local e socorreram a vítima, que seria um adolescente. Ele foi encaminhado em estado grave para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Conforme informações, ele teve uma fratura no fêmur, está inconsciente e intubado.

No local do acidente, os socorristas encontraram outras quatro vítimas já sem vida, sendo a motorista do veículo, duas passageiras do sexo feminino e um passageiro do sexo masculino. Até a manhã desta quarta-feira (12/5), as vítimas não haviam sido identificadas, pois todos os ocupantes estavam sem identificação. O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local e fez a remoção dos corpos.

Segundo a Dict, aparentemente, a condutora estava usando o cinto de segurança, mas quanto aos outros passageiros, não é possível afirmar.

Além do grave acidente que deixou quatro pessoas mortas e uma ferida na GO-462, um capotamento de caminhão deixou um ferido

Na madrugada da última segunda-feira (10/5), uma equipe do Corpo de Bombeiros de Nerópolis foi acionada para atender uma ocorrência de capotamento de caminhão, próximo ao Distrito de Goialândia.

Ao chegar no local, os militares encontraram o motorista com vida, consciente, orientado e preso às ferragens. Usando técnicas de salvamento terrestre, retiraram a vítima e prestaram os primeiros socorros. Em seguida, o motorista do caminhão foi encaminhado ao hospital pela equipe do SAMU.