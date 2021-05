Secult Goiás realiza segunda edição da Live Cultural Solidária

A segunda edição da Live Cultural Solidária, realizada pela Secretaria de Cultura de Goiás (Secult), acontece no próximo sábado (15/5), a partir das 19h. O evento beneficente terá clássicos do pop rock interpretados por bandas e cantores goianos. Assim, será transmitido ao vivo do palco do Teatro Goiânia, no Centro da capital.

Além das bandas Loop Cross e Clube Retrô, o show on-line também terá cantores da cena de rock independente, todos acompanhados pelo grupo de cordas da Orquestra Filarmônica de Goiás. Dessa forma, estão confirmadas nesta edição as participações especiais de Nila Branco, Vinícius Stival e Andre Buenno. Ademais, Rubinho Gabba, Eveny Sipião e Adhemar Rocha.

A Live Cultural Solidária poderá ser acompanhada pela TV Brasil Central, pelo canal da Secult Goiás no YouTube e também pelas redes sociais da pasta e da Ordem dos Músicos do Brasil – Seção Goiás (OMB-GO). Segundo o governo de Goiás, o evento seguirá todas as normas de distanciamento e segurança recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Assim, serão realizados testes de Covid-19 nos participantes e equipe técnica antecipadamente.

Apresentação irá arrecadar alimentos

A Live Cultural Solidária tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. Dessa maneira, serão doados às famílias de músicos goianos que têm passado por dificuldades devido à pandemia da Covid-19. A distribuição dos donativos é feita pela Ordem dos Músicos do Brasil a partir de cadastros realizados no site da entidade.

As doações também serão recebidas presencialmente no dia do evento em um drive-in. No local, os voluntários receberão as cestas, alimentos e/ou produtos de higiene pessoal da janela dos carros. Também será disponibilizado um QRcode para quem preferir doar um valor on-line. Para quem não conseguir doar no dia da live, será disponibilizado o endereço da Ordem dos Músicos de Goiás.

De acordo com secretário interino de Cultura, César Moura, a segunda edição da Live Cultural Solidária mostra o comprometimento dos goianos com projetos que ajudam o próximo. “Na primeira edição já foi possível arrecadar cerca de 200 cestas básicas com doações da sociedade e a Keldrin forneceu 30 caixas de álcool ao projeto. Nossa expectativa para esta segunda live é alcançarmos a meta de 1 mil cestas básicas e 500 kits de higiene pessoal”, afirma.

Serviço: 2ª edição da Live Cultural Solidária

Quando: Sábado (15/5), às 19h

Onde: Teatro Goiânia | Local terá drive-in para receber doação – Endereço: Rua 23, nº252, Setor Central

Transmissão pela TV Brasil Central (canal aberto 13.1), pelo canal do YouTube da Secult Goiás, e pelo Instagram: @secultgoias e @ombgo