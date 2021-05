Vídeo mostra momento que mãe abandona bebê para atear fogo, em Anápolis

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil (PC) mostra o momento que uma mãe abandona o bebê em um lote baldio para atear fogo, em Anápolis. O recém-nascido foi encontrado carbonizado em uma rua do Residencial Cerejeiras. A jovem foi presa em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver.

Nas imagens é possível ver a jovem levando o corpo do bebê para o fundo do lote numa caixa de papelão branca e voltando ao carro para pegar o álcool e o isqueiro utilizados para atear fogo (veja abaixo). Durante interrogatório, a autora confessou a prática do delito, afirmou que escondeu a gravidez de seus familiares e até de seu namorado.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo do bebê estava parcialmente carbonizado. Em uma das pernas do recém-nascido estava uma pulseira com a identificação do hospital e com parte do nome da mãe do bebê. A partir disto, a equipe começou procurar a casa da mãe da criança e imagens de câmeras de segurança que flagraram o momento da jovem deixando o bebê no lote baldio. Assista:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sf96d35ae-2d1a-4899-b7fc-c38d2078c670′]

Mãe coloca fogo em bebê após esconder gravidez

De acordo com a Polícia Civil, após uma rápida investigação foi possível o encontrar o endereço da jovem e efetuar a prisão. Durante o interrogatório a mulher confessou o crime e afirmou que escondeu a gravidez de seus familiares e até do namorado.

Segundo a PCGO, a jovem disse que amamentou o bebê apenas no seu primeiro dia de vida e que não sabe se ele estava vivo ou morto no momento em que colocou fogo no corpo dele.

A jovem foi recolhida no presídio local, onde se encontra à disposição da justiça. Ela deve ser indiciada, no inquérito policial, também por homicídio.

Veja o vídeo do delegado Wllisses Valentim, titular do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s31686eef-71d2-47a3-ba9f-70c0d61034ae’]