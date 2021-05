Aparecida amplia vacinação de pessoas com deficiência e comorbidades

A partir desta quinta-feira (13/5) se inicia, em Aparecida de Goiânia, a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente inscritas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), acima de 40 anos. Além disso, gestantes e e puérperas com comorbidades também serão vacinadas.

Para pessoas com deficiência e comorbidades acima de 40 anos, a vacinação em Aparecida de Goiânia acontece sem necessidade de agendamento prévio. Assim, a imunização é feita nos drives-thru da Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela, no setor Solar Central Park, e do Centro de Especialidades, no Jardim Boa Esperança.

Aparecida de Goiânia também realiza vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e na Central Municipal de Imunização (região Central). Nestes locais, a imunização acontece apenas com agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. A ferramenta também é o único meio de acesso ao serviço para as grávidas e puérperas com comorbidades.

A imunização acontece de segunda à sexta, das 8h às 18h. Ademais, aos sábados, dependendo do estoque de doses, os drives-thru funcionam das 8h às 17h.

Laudo médico

Para comprovar qualquer uma das comorbidades previstas nessa etapa e ter acesso à vacina, é indispensável a apresentação de laudo médico. Dessa maneira, a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) criou um modelo padrão de formulário. Ele será utilizado no município para atestar as comorbidades.

“Esse documento é para facilitar, no entanto, qualquer laudo médico simples também será aceito para validar a vacinação, desde que emitido há no máximo um ano e que conste o nome completo do paciente, comorbidade descrita e assinatura do médico, com o respectivo carimbo. Receitas não serão aceitas”, afirma a coordenadora de Imunização da SMS, Renata Cordeiro.

Além disso, a coordenadora informa que os formulários também estão disponíveis nas 40 UBS’s do município. Assim, podem ser preenchidos pelos médicos das unidades após consulta e avaliação dos pacientes. Ademais, a coordenadora explica que para as pessoas com deficiência, são aceitos os cartões de cadastro ou carteira de identificação da comorbidade. Para quem não tem esses documentos, é preciso apresentar o laudo comprobatório.

Comorbidades contempladas na vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia

A vacinação das pessoas com comorbidades em Aparecida de Goiânia contempla diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, Hipertensão Arterial Resistente (HAR), hipertensão arterial estágio 3 e hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade. Além disso, insuficiência cardíaca (IC), cor-pulmonale e hipertensão pulmonar e cardiopatia hipertensiva. Ademais, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas e cardiopatias congênita no adulto.

A vacinação também é para quem tem próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doença cerebrovascular e doença renal crônica. Além disso, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, síndrome de down; e cirrose hepática. A Campanha ainda é para pessoas com doenças raras que impliquem em maior risco para o desfecho da Covid-19.