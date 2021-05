Após publicação de novo decreto, prefeitura reabre Zoológico de Goiânia

O Zoológico de Goiânia foi reaberto nesta quarta-feira (12/5), após a publicação de novo decreto municipal, na terça-feira (11/5), que flexibilizou as medidas de enfrentamento da pandemia do coronavírus. Assim, o local funcionará de quarta-feira a domingo, das 8h30 às 17h. A venda de ingressos acontece, no máximo, até às 16h. Seguindo o que diz o documento, o local terá lotação máxima permitida de 50% de sua capacidade total.

Segundo a prefeitura de Goiânia, todos os protocolos recomendados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Vigilância Sanitária no novo decreto serão seguidos pelos frequentadores do Zoológico da capital. Dessa maneira, deverá haver distanciamento de 1,5m entre as pessoas, uso obrigatório de máscaras, aferição de temperatura na entrada e álcool em gel 70%.

Segundo o prefeito Rogério Cruz, a reabertura só foi possível devido à diminuição dos índices de ocupação de leitos de UTI. Porém, ele acredita que o cuidado das famílias nessa nova etapa “é essencial para que se evite a transmissão do coronavírus”.

Reforma do Zoológico de Goiânia

O Zoológico de Goiânia passará por reforma ainda em 2021, segundo a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul). Assim, as obras serão feitas com recursos (R$ 951 mil) de um convênio da prefeitura da capital com o governo federal.

Segundo a Agetul, a reforma do Zoológico de Goiânia terá readequação do acesso do estacionamento à bilheteria, com instalação de piso tátil. Ademais, também ganhará piso tátil da bilheteria até a placa de mapa tátil.

O espaço também terá uma reforma no recinto dos grandes felinos, com ampliação dos tanques e troca de todos os vidros “triplos e laminados”. Além disso, também haverá adequação dos recintos dos macacos. Assim, o pé direito do local, que possui 2 m de altura, passará a ter 5 m.

Acesse AQUI a matéria completa sobre a reforma do Zoológico de Goiânia.