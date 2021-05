Covid-19: aplicação da segunda dose em idosos é antecipada, em Goiânia

A aplicação da segunda dose da vacina Coronavac em idosos com data prevista para o próximo sábado (15/5), em Goiânia, foi antecipada para sexta-feira (14/5). São cerca de 11 mil idosos de 62 e 63 anos que devem receber a 2ª dose a partir de sexta (14/5).

Os idosos com data prevista para tomar a segunda dose da vacina contra Covid-19 no próximo sábado (15/5), 28 dias após a aplicação da primeira dose, tiveram a vacinação antecipada para evitar aglomeração.

A vacinação começa a partir desta sexta-feira (14/5), das 8h às 17h, não é necessário fazer agendamento. A aplicação da segunda dose será feita na Área-1 da PUC e em seis escolas.

O idoso deve levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência para se vacinar, além do cartão de vacinação onde foi registrada a aplicação da primeira dose.

Nesta sexta-feira (14/5), Goiânia também segue com a vacinação trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades a partir de 45 anos, quem tem Síndrome de Down ou é renal crônico que faz diálise, de 18 a 59 anos, além das gestantes com comorbidades a partir de 18 anos. Para esses grupos é necessário fazer o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas.

No próximo sábado (15/5), a Prefeitura de Goiânia realiza o Dia D de vacinação contra a Covid-19. A campanha atende pessoas com comorbidades e a segunda dose da Coronavac em idosos a partir de 62 anos.

Ao todo, são 35 unidades foram destinadas ao atendimento de pessoas com comorbidades, que precisam agendar a vacinação pelo aplicativo e providenciar a documentação exigida.

São oitos postos destinados à vacinação de idosos a partir de 62 anos, sendo cinco escolas municipais, Área I da PUC e dois drive-thru. Para os idosos não é necessário agendar, apenas providenciar a documentação indicada.

