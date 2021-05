Covid-19: vacinação continua em 16 postos para três grupos prioritários, em Goiânia

A vacinação contra a Covid-19 continua atendendo três grupos prioritários nesta quinta-feira (13/5), em Goiânia. Até o momento, 496.769 doses foram aplicadas na capital, entre 1ª e 2ª dose.

Treze unidades de saúde são destinadas ao atendimento à fase 1 do grupo de pessoas com comorbidades, sendo obrigatório o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. Trabalhadores da saúde são atendidos no Shopping Cerrado e Espaço Sinta-se Bem, enquanto idosos recebem primeira ou segunda dose na Área I da PUC.

Vacinação continua para três grupos prioritários, em Goiânia

Pessoas com comorbidades – fase 1

Enquadrados neste grupo:

Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) a partir de 45 anos

Pessoas com comorbidades a partir de 45 anos

Pessoas com Síndrome de Down e diálise crônica entre 18 e 59 anos

Grávidas e puérperas (45 dias após o parto) com comorbidades (obrigatório apresentar cópia e original de relatório médico ou prescrição médica da vacina com a indicação da comorbidade).

Agendamento obrigatório pelo aplicativo Prefeitura 24 horas, além de documento com foto, comprovante de endereço e documentação específica para o grupo. O atendimento é direcionado a 13 unidades de saúde:

UPA Novo Mundo: Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo

Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo UPA Chácara do Governador: Av Padre Monte, s/n Lotes 12, Rua L-13

Av Padre Monte, s/n Lotes 12, Rua L-13 CSF Residencial Itaipu: Rua RI 9, 08 – Qd 107 – Residencial Itaipú

Rua RI 9, 08 – Qd 107 – Residencial Itaipú Ciams Novo Horizonte: Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n – Vila Novo Horizonte

Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n – Vila Novo Horizonte Centro de Saúde da Família (CSF) Santa Rita: Rua SR 1, 290 – Parque Santa Rita

Rua SR 1, 290 – Parque Santa Rita CSF Boa Vista: Av. dos Ipês, s/n – Boa Vista

Av. dos Ipês, s/n – Boa Vista CSF Novo Planalto: Rua Vm3c Qd 91 Lt 11 Setor Novo Planalto

Rua Vm3c Qd 91 Lt 11 Setor Novo Planalto CSF Jd Guanabara I: R. Porto Alegre, 44 – Jardim Guanabara

R. Porto Alegre, 44 – Jardim Guanabara CSF São Francisco: Tv. Buenos Aires, Lt 01 – S/n – São Francisco

Tv. Buenos Aires, Lt 01 – S/n – São Francisco CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n – Conj. Vera Cruz

Av. Leopoldo de Bulhões, s/n – Conj. Vera Cruz UPA Jd América: Praça C-201, 2-82 – Jardim América

Praça C-201, 2-82 – Jardim América CSF Leste Universitário: Rua 218 – Setor Leste Universitário

Rua 218 – Setor Leste Universitário CS Cidade Jardim: Praça Abel Coimbra, 350 – Cidade Jardim

Idosos

Primeira e segunda dose em idosos a partir de 60 e 64 anos, respectivamente, podem ser recebidas na Área I da PUC. Lembrando que, atualmente, o atendimento no posto se restringe à modalidade pedestre. Não é necessário agendamento, mas levar documentos com foto e comprovante de endereço, além do cartão de vacinação da primeira etapa (para quem for tomar o reforço).

Trabalhadores da saúde

Atendimento somente por agendamento. Primeira dose aplicada no Shopping Cerrado, enquanto o reforço é recebido no Espaço Sinta-se Bem da Unimed. Além da documentação comum a todos os grupos, providenciar comprovante de vínculo empregatício, além do cartão de vacinação da primeira etapa (para quem for tomar o reforço).