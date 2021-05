Filho é preso em Goiânia suspeito de matar e esconder corpo do pai em Alagoas

A Polícia Civil de Goiás, através da 22ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Goiânia, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de matar e esconder o corpo do pai no estado de Alagoas, onde estava foragido da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no dia 22 de abril de 2012, na cidade de Teófilo Otone (AL). Após matar, o filho teria enterrado o corpo no quintal da casa onde o pai morava. O homem é investigado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Desde a ocorrência dos fatos, o investigado era procurado pelos policiais civis alagoenses, porém, nunca foi encontrado. Por isso, em março de 2020 foi decretada sua prisão pelo Poder Judiciário de Alagoas. Após compartilhamento de informações e diligências investigativas, ele foi localizado e preso pela Polícia Civil de Goiás no Setor Granja Cruzeiro do Sul, Goiânia.

Segundo a Polícia Civil, “a divulgação da imagem do preso foi procedida nos termos da Lei nº 13.869/2019, Portaria nº 02/2020 – PC e Despacho do Delegado de Polícia responsável pela prisão, porque a divulgação pode auxiliar no esclarecimento de outros crimes eventualmente perpetrados pelo investigado.”.

Além do filho preso em Goiânia suspeito de matar e esconder corpo do pai em Alagoas, um pai cortou couro cabeludo do filho

Em março deste ano, um homem foi preso suspeito de cortar o couro cabeludo do filho de 10 anos com uma faca, em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu como forma de castigo, pois o pai não teria gostado do corte de cabelo do menino.

O delegado Thiago César, responsável pela investigação, afirmou que a polícia foi acionada pela equipe do Hospital Santa Rita de Cássia. Quando chegaram na unidade de saúde, os policiais constataram a agressão e encontraram a criança com parte do couro cabeludo arrancado. Imediatamente se deslocaram até a residência do suspeito, que tentou resistir à prisão, mas acabou sendo detido por desacato, resistência e desobediência.