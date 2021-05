Goiás deve receber mais de 131 mil vacinas contra a Covid-19 nesta sexta (14)

O governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou na tarde desta quinta-feira (13/5) por meio das redes sociais que Goiás deve receber mais de 131 mil doses de vacinas contra a Covi-19, nesta sexta-feira (14/5).

De acordo com o governador, serão 62.250 vacinas da AstraZeneca e 69.600 da CoronaVac, todas para a aplicação da 2ª dose, para a conclusão dos esquemas incompletos ou continuidade da vacinação.

“Notícia boa! Vão chegar mais 131.850 vacinas 0h10 de sexta. Seguiremos lutando para preservar o mais importante: vidas”, escreveu Ronaldo Caiado.

Goiás deve receber mais de 131 mil vacinas contra a Covid-19 e já aplicou mais de 1 milhão de doses

Segundo um levantamento divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) nesta quinta-feira (13/5), referente à primeira dose, Goiás aplicou 1.104.663 doses de vacinas contra a Covid-19.

Em relação à segunda dose, 557.580 pessoas já foram vacinadas. De acordo com a SES-GO, esses dados foram coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.

O Estado de Goiás já recebeu 2.269.270 doses de imunizantes, sendo 1.255.280 da CoronaVac, 959.000 da AstraZeneca e 54.990 da Pfizer. Para a aplicação da 1ª dose foram distribuídas 1.386.540 vacinas, já para a 2ª, 726.640 doses foram distribuídas.

Mais de 700 mil idosos já foram imunizados em Goiás

Dados do Painel Covid-19 da SES-GO, apontam que 778.744 idosos já receberam a 1ª dose de vacinas contra a Covid-19 e 396.828 a 2ª, em Goiás. A maioria dos vacinados no Estado tem idades entre 60 e 69 anos, seguido das idades de 70 a 79 anos.

Em relação aos trabalhadores da saúde, 213.822 já foram vacinados com a primeira dose e 129.386 com a segunda. Na vacinação de pessoas com comorbidades, 38.897 vacinas já foram aplicadas na 1ª dose e 444 na 2ª.

Já as pessoas com 60 anos ou mais, institucionalizadas, 21.551 receberam a 1ª dose de vacinas contra a Covid-19 e 12.762 a 2ª dose. Dos profissionais da força de segurança e salvamento, 18.402 já foram imunizados com a 1ª dose e 5.792 com a 2ª dose.