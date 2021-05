Idoso é preso após tentar matar ex-esposa a facadas, em Rio Verde

Um idoso de 70 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (13/5) suspeito de tentar matar a ex-esposa a facadas, em Rio Verde, no sudoeste goiano. A prisão foi feita pela Polícia Militar.

Conforme informações, a corporação recebeu um denúncia de uma situação de violência doméstica no Setor Interlagos e se deslocou até o local, onde constatou que se tratava de uma tentativa de feminicídio.

O homem, de 70 anos, desferiu sete golpes de faca com a ex-esposa, de 58 anos. A vítima foi socorrida pelo serviço de emergência e conduzida até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo a filha da vítima, a motivação do crime foi uma discussão entre o eles.

Diante dos fatos, o autor foi preso e também encaminhado para uma unidade de saúde, pois também tentou contra a própria vida, desferindo duas facadas em seu tórax. Após atendimento médico, ele foi apresentado à autoridade policial para as devidas providências.

Além do idoso preso após tentar matar ex-esposa a facadas, em Rio Verde, outro mantinha esposa e filho em cárcere privado, em Posse

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu em flagrante, no último dia 16 de março, um homem suspeito de manter a esposa e o filho de 2 anos em cárcere privado, no município de Posse, no nordeste goiano. O inquérito instaurado inclui ainda o crime de ameaça.

Segundo o delegado Wesley Silva, a mulher era mantida há pelo menos três dias, dentro de uma casa, sem acesso a telefone celular, que era levado pelo companheiro. “Ele trancava tudo ao sair e levava o aparelho celular para que ela não pudesse manter contato com ninguém. Havia restos de comida estragada no local”, conta.

De acordo com a PCGO, as ameaças e brigas entre o casal eram constantes, utilizando até mesmo facas. O crime teria sido motivado por ciúmes excessivos por parte do investigado.

Após verificar as condições em que as vítimas se encontravam, a equipe policial acompanhou a retirada dos pertences pessoais e encaminhou mãe e filho para local apropriado, visando o bem estar da mulher e da criança.