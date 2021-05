O Parque Mutirama, em Goiânia, será reaberto no próximo sábado (15/5), após a publicação do novo decreto municipal, na última terça-feira (12/5). Segundo a prefeitura, todas recomendações sanitárias devido a pandemia do coronavírus deverão ser cumpridas. Assim, o local terá a capacidade de visitação reduzida a 50%, com limite de pessoas diariamente passando a ser de 3 mil pessoas. O parque terá horário de visitação das 10h às 16h e funcionamento semanal, de quinta-feira a domingo.

Para entrar no Parque Mutirama, as pessoas terão a temperatura aferida. Além disso, o local terá diversos recipientes com álcool em gel para higienização das mãos. Ademais, a utilização de máscaras será obrigatória, e o respeito ao distanciamento social será fiscalizado por profissionais que atuam na área de lazer.

Segundo a prefeitura de Goiânia, as medidas de segurança sanitárias, seguindo o novo decreto municipal, também serão utilizadas nas atrações, com limite de 50% e a total higienização dos brinquedos após a utilização.

Profissionais de saúde serão homenageados no local

Antes de recepcionar o público, a prefeitura de Goiânia irá reabrir o Parque Mutirama, nesta sexta-feira (14/5), partir das 10h, em uma ação em homenagem aos profissionais de Saúde da capital.

Segundo prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, a ação será uma forma “de agradecimento e reconhecimento pela atuação de todos profissionais da Saúde. Nossa intenção é de proporcionar a esses guerreiros, que não têm medido esforços para salvar vidas, um dia de lazer com seus familiares no nosso Parque Mutirama”, afirmou.

A história do Parque Mutirama

O Parque Mutirama, em Goiânia, foi fundado em 1969, após ser idealizado por Iris Rezende. Ele era prefeito de Goiânia durante a construção, mas teve seu mandato cassado neste mesmo ano pela Ditadura Militar. O centro de diversões foi inspirado nos parques da Disney, e seu nome é uma mistura dos nomes Mutirão (que eram muito realizados naquela época) e Autorama.

Em 2017, um acidente que deixou 13 pessoas feridas fechou o local. O Parque Mutirama, depois de diversas obras, foi reaberto em junho de 2019, quando passou a ter entrada gratuita para todas as idades.

O parque conta com 18 atrações, inclusive as tradicionais roda-gigante, montanha-russa, trenzinho e autorama. O local também possui uma grande área verde, que pode ser usada para piqueniques, por exemplo.