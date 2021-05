PC prende ex-servidores públicos suspeitos de extorquir empresários, em Goiás

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu nesta quinta-feira (13/5) ex-servidores públicos suspeitos de cobrar propina e extorquir empresários em Goiás. A ação aconteceu durante a Operação Cherokee, que cumpriu 14 mandados de mandos de prisão em cidades goianas.

Segundo a PCGO, a Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), identificou e prendeu uma associação criminosa que, entre os anos de 2016 a 2018, extorquiu empresários goianos e obteve mais de R$ 1 milhão em propinas.

Durante a operação, foram cumpridos 14 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiânia, Caturaí, Cristianópolis e Catalão. De acordo com a Polícia Civil, foram alvos das prisões antigos servidores públicos, familiares e outras pessoas que participaram do esquema de corrupção.

Segundo a Polícia Civil, o grupo identificava empresários interessados em instalar seus estabelecimentos em distritos industriais administrados pela então Goiás Industrial, atual Codego. Eles cobravam propina desses empresários e chantageavam para dar andamento nos processos administrativos.

Ex-servidores públicos suspeitos de extorquir empresários solicitaram o auxilio emergencial

De acordo com a Polícia Civil, alguns empresários que se recusaram a pagar as propinas passaram a ser perseguidos, com ameaças de que as empresas já instaladas nos distritos seriam despejadas. Pelo menos nove empresas foram vítimas do grupo criminoso.

A PCGO afirma que o esquema de vantagens ilícitas era corriqueiro e que parte do grupo chegou a assinar “recibos das propinas” recebidas. Um dos suspeitos utilizou cheques emitidos pelos empresários para comprar um veículo para uso pessoal.

Segundo a Polícia Civil, os integrantes do grupo ostentavam vida de luxo, incluindo várias viagens internacionais por ano e compra de vários carros esportivos. Parte deles, mesmo morando em casas de alto padrão, solicitaram o auxílio emergencial do governo federal, durante a pandemia da Covid-19. Os investigados responderão, no inquérito, pelos crimes de corrupção e concussão.