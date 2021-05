Aparecida vacina pessoas com deficiência e comorbidades acima de 18 anos

Aparecida de Goiânia inicia nesta sexta-feira (14/5) a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com deficiência e comorbidades acima de 18 anos. A imunização será feita nos drive-thrus da cidade sem agendamento ou com agendamento nas unidades de saúde. Gestantes e puérperas com comorbidades também serão vacinadas mediante agendamento pelo aplicativo.

Pessoas com deficiência e comorbidades acima de 18 anos poderão receber a vacina sem necessidade de agendamento prévio nos drive-thrus da Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela, no setor Solar Central Park, e do Centro de Especialidades, no Jardim Boa Esperança, de segunda à sexta, das 8 às 18 horas.

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim e na Central Municipal de Imunização (região Central), a vacinação ocorre mediante agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”.

Para comprovar qualquer uma das comorbidades previstas nessa etapa e ter acesso à vacina é indispensável a apresentação de laudo médico.

Comorbidades contempladas

Seguindo o Plano Nacional de Imunizações (PNI), a vacinação das pessoas com comorbidades contempla: diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves; Hipertensão Arterial Resistente (HAR); Hipertensão arterial estágio 3; Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade; Insuficiência cardíaca (IC); Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva; Síndromes coronarianas; Valvopatias; Miocardiopatias e Pericardiopatias; Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênita no adulto; Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados; Doença cerebrovascular; Doença renal crônica; Imunossuprimidos; Anemia falciforme; Obesidade mórbida; Síndrome de down; e Cirrose hepática. A Campanha contempla ainda pessoas com doenças raras que impliquem em maior risco para o desfecho da Covid-19.

Locais de vacinação de pessoas com deficiência e comorbidades

Sem agendamento prévio e levando documento de identidade, comprovante de endereço, CPF ou cartão SUS, cartão de vacinação e o laudo médico atestando a comorbidade:

Drive-thru da Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela (de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h);

Drive-thru do Centro de Especialidades, no Jardim Boa Esperança (de segunda a sexta-feira das 8h às 18h).

Com agendamento prévio pelo aplicativo “Saúde Aparecida” e levando documento de identidade, comprovante de endereço, CPF ou cartão SUS, cartão de vacinação e o laudo médico atestando a comorbidade: