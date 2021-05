Casal uruguaio é preso com dólares falsos na BR-060, em Anápolis

Um casal uruguaio foi preso na tarde desta quinta-feira (13/5), na BR-060, km 100, em Anápolis, transportando várias cédulas de dólares falsos. O dinheiro falsificado teria sido comprado em São Paulo.

A operação conjunta envolveu a Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (PM). A dupla transportava 136 cédulas em notas falsas de 100 dólares.

De acordo com a PRF, a dupla viajava em um Chevrolet Ônix e seguia de Pirenópolis para Goiânia. Ao serem abordados, os policiais encontraram as notas falsas em um envelope que estava na bolsa de mão da passageira.

Ao ser questionado sobre a origem do dinheiro falso, o uruguaio informou que compra as notas ilegais em São Paulo e paga R$ 30 por cada uma. Posteriormente, ele as distribui em agências de viagens e casas de câmbio no Distrito Federal e cidades do entorno e Anápolis.

Diante dos fatos, o casal uruguaio, um homem de 34 anos e uma mulher de 33, foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Anápolis.

Além do casal uruguaio preso com dólares falsos na BR-060, em Anápolis, trio é flagrado com documento falso em Uruaçu

No último dia 6 deste mês, três homens suspeitos de estelionato foram presos com vários documentos falsos na BR-153, no município de Uruaçu, no norte do estado. O flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante abordagem policial o trio apresentou atitudes suspeitas, até que um deles foi visto tentando esconder um aparelho celular na região das nádegas, aumentando a suspeita de que transportavam algum ilícito.Por isso, os policiais fizeram uma busca minuciosa no carro, momento que encontraram cédulas de identidades e CNHs falsas, folhas de cheque, máquinas de cartão e cartões clonados.

Os policiais apuraram que dois homens já foram condenados pelos crimes de estelionato e uso de moeda falsa. Os três foram detidos e encaminhados para a Polícia Civil de Uruaçu.