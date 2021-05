Com 7 regiões em estado de calamidade, Goiás registra 577 mil casos de Covid-19

A Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO) atualizou, nesta sexta-feira (14/5), o mapa de calor da Covid-19 e agora apenas 7 regiões estão em estado de calamidade, que é o pior nível. Em relação ao mapa da semana anterior, três das 18 regiões analisadas apresentaram melhora.

As melhoras ocorreram no Nordeste Dois, que engloba os municípios de Posse e Alvorada do Norte; no Entorno Norte, que engloba Formosa e Planaltina de Goiás; e Sul, que abrange as cidades de Goiatuba, Morrinhos e Itumbiara.

De acordo com o mapa de calor, duas regiões tiveram piora nos indicadores na última semana, sendo o Sudoeste Dois, onde fica Jataí, Mineiros e Chapadão do Céu; e a região da Estrada de Ferro, que abrange Caldas Novas, Catalão e Rio Quente.

Nesta semana, dez regiões estão em situação de alerta, sendo Central, Central Sul, Entorno Norte, Nordeste II, Norte, Pirineus, Rio Vermelho, Sudoeste I, Sudoeste II e Sul. A região de Serra da Mesa está em situação de alerta, o melhor nível dos indicadores.

Para a avaliação, a secretaria leva em consideração cinco indicadores, o que mais tem preocupado é de transmissibilidade da doença, que segue elevado. Os índices de internação e mortes apresentaram melhoras após o início da vacinação.⠀

Goiás registra mais de 577 mil casos de Covid-19

Dados do boletim epidemiológico desta sexta-feira (14/5) apontam que Goiás registra 577.960 casos de doença pelo coronavírus. Os recuperados somam 550.342.

Em relação as mortes, o estado confirmou 16.058 desde o início da pandemia, o que significa uma taxa de letalidade de 2,78%. Há 299 óbitos suspeitos que estão em investigação.

Vacinação

Levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 1.124.396 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 564.289 pessoas. Os dados foram coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 2.435.120 doses de imunizantes, sendo 1.351.530 da CoronaVac, 1.028.600 da AstraZeneca e 54.990 da Pfizer.