Goiânia terá Dia D de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (15/5)

Goiânia terá, neste sábado (15/5), o Dia D da vacinação contra a Covid-19. Assim, a campanha irá atender pessoas com comorbidades incluídas na Fase 1 e a segunda dose da Coronavac em idosos a partir de 62 anos. No total, a cidade terá 43 postos em todas as regiões, que funcionarão das 8h às 17h, com estrutura para atender até 20 mil pessoas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O agendamento para pessoas com comorbidades segue obrigatório pelo app Prefeitura 24 horas. Dessa forma, os idosos não precisam agendar a imunização.

O Dia D da vacinação contra a Covid-19 em Goiânia terá 35 postos para o atendimento de pessoas com comorbidades. A recomendação da SMS é de que o paciente agende para as unidades disponíveis mais próximas de sua casa, com o objetivo de agilizar o atendimento.

Nesta etapa da vacinação em Goiânia podem ser imunizadas pessoas com comorbidades de 45 a 59 anos. É preciso levar formulário para vacinação deste grupo, carimbado e assinado pelo médico (veja outros documentos abaixo). Além disso, pessoas com Síndrome de Down, e com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), ambos de 18 a 59 anos.

Também serão vacinadas gestantes e puérperas com comorbidades a partir de 18 anos, desde que apresentando documentação que comprove a gestação. Ademais, pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 45 a 59 anos.

Vacinação de idosos sem agendamento em Goiânia

Os idosos a partir de 62 anos têm, à disposição, oito postos para se imunizar no Dia D de vacinação em Goiânia. Assim, são cinco escolas municipais, a Área I da PUC e os drives-thru do Estádio Serra Dourada e Shopping Passeio das Águas.

Para os idosos não é necessário fazer agendamento, apenas apresentar CPF, documento de identificação com foto, comprovante de endereço, além do comprovante da primeira dose.

Confira os endereços e a documentação necessária do Dia D de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia: https://www.goiania.go.gov.br/imunizagyn/