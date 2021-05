Goiás recebe 20ª remessa com 131.850 doses de vacinas contra Covid-19

Goiás recebeu, na madrugada desta sexta-feira (14/5), a 20ª remessa com 131.850 doses de vacinas contra Covid-19. A remessa é composta de 69.600 doses da CoronaVac e 62.250 da AstraZeneca. Um novo lote com mais 34 mil doses deve chegar ainda hoje.

Com esse novo carregamento, Goiás atinge a marca de 2.401.120 de doses já recebidas desde o início da campanha, em janeiro deste ano. Conforme orientação do Ministério da Saúde, os imunobiológicos serão utilizados, em sua integralidade, para aplicação da segunda dose.

As vacinas da AstraZeneca serão reservadas para aplicação do reforço em pessoas imunizadas. Já os imunizantes do Butantan serão usados para possível ajuste do esquema vacinal de pessoas que ainda não receberam a segunda dose em alguns municípios.

Além disso, naquelas localidades em que a situação da CoronaVac para reforço está regular, será permitido utilizar os imunobiológicos para avanço na campanha de vacinação. Neste sentido, os gestores municipais deverão reservar as duas doses, garantindo que o cronograma de imunização dos cidadãos seja completo.

Com o avanço da vacinação, o Estado está em “queda sustentada” nos indicadores da pandemia, com o número de internações nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em redução há mais de 40 dias. “A aplicação das vacinas avançou e temos números sensíveis que mostram diminuição das internações das pessoas idosas e dos trabalhadores da saúde”, disse o secretário de Estado da Saúde Goiás, Ismael Alexandrino.

Segundo levantamento da Secretaria de Estado da Saúde, até a tarde de ontem (13/05), foram aplicadas 1.104.663 unidades como primeira dose. Outras 557.580 vacinas foram para a segunda dose. Com isso, o Estado ultrapassa 1.662.243 aplicações dos imunobiológicos.

Até o momento, a maioria das vacinas recebidas pelo Estado são da CoronaVac, fabricadas pelo Instituto Butantan, que somam 1.317.530 doses. Em seguida vem a AstraZeneca/Oxford, com 1.028.600 imunizantes, e por fim a Pfizer, que segue com 54.990.

Goiás recebe novo lote com 34 mil vacinas contra Covid-19, nesta sexta-feira (14/5)

Uma nova remessa com 34 mil doses de vacinas contra a Covid-19 está prevista para chegar ainda nesta sexta-feira (14/5), em Goiás. A remessa é da vacina CoronaVac, fabricada pelo Instituto Butantan.

Após o desembarque no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, às 9h05, as doses seguem para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

Após conferência da quantidade de imunizantes enviada pelo Ministério da Saúde, o Estado inicia a distribuição das vacinas para todas as 18 Regionais de Saúde. Depois desta etapa, todas serão repassadas aos 246 municípios para que as prefeituras continuem com a execução da campanha em seus territórios.