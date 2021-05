Goiás recebe mais 165,8 mil doses de vacinas contra a Covid-19

O governo de Goiás recebeu, nesta sexta-feira (14/5), dois carregamentos de vacinas contra a Covid-19 que, somados, dão 165,8 mil doses. Assim, na madrugada, o Estado recebeu 131,8 mil vacinas contra a Covid-19. A remessa é composta de 69,6 mil doses da Coronavac e 62,2 mil da AstraZeneca. Além disso, pela manhã chegaram mais 34 mil doses da Coronavac. Ambos carregamentos chegaram ao Aeroporto Internacional de Goiânia e de lá foram encaminhados para a Central Estadual de Rede de Frio, da Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO).

Com esse novo carregamento de vacinas contra a Covid-19, a 20ª remessa até então, Goiás atinge a marca de 2.435.120 de doses já recebidas desde o início da campanha, em janeiro deste ano. Assim, após conferência da quantidade de imunizantes enviada pelo Ministério da Saúde, o Estado iniciou a distribuição das vacinas para todas as 18 Regionais de Saúde. Depois desta etapa, serão repassados aos 246 municípios de Goiás.

Como será a utilização das vacinas contra a Covid-19

Segundo a SES-GO, o Estado irá seguir a orientação do Ministério da Saúde. Assim, as vacinas contra a Covid-19 serão utilizadas, em sua integralidade, para aplicação da segunda dose. Dessa maneira, as vacinas da AstraZeneca serão reservadas para aplicação do reforço em pessoas imunizadas. Além disso, os imunizantes do Butantan serão usados para possível ajuste do esquema vacinal de pessoas que ainda não receberam a segunda dose em alguns municípios.

Ademais, segundo a SES-GO, naquelas cidades em que a situação da CoronaVac para reforço está regular, será permitido utilizar os imunizantes para avanço na campanha de vacinação contra a Covid-19. Porém, os gestores municipais deverão reservar as duas doses, para que o cronograma de imunização dos cidadãos seja completo.

Segundo levantamento da Secretaria de Saúde de Goiás, até a tarde de quinta-feira (13/5), foram aplicadas 1,1 milhão de vacinas contra a Covid-19 como primeira dose. Outras 557,5 mil vacinas foram para a segunda dose.

O Estado já ultrapassou 1,6 milhão de aplicações dos imunizantes. Até o momento, a maioria das vacinas recebidas em Goiás são da Coronavac, fabricadas pelo Instituto Butantan, que somam 1,3 milhão de doses. Em seguida vem a AstraZeneca/Oxford, com pouco mais de 1 milhão de imunizantes. Da Pfizer, Estado de Goiás recebeu 54,9 mil doses.