Homem é preso suspeito de extorquir e ameaçar vice-prefeito de Jesúpolis

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Jaraguá, efetuou a prisão de um homem suspeito de extorquir e ameaçar vice-prefeito de Jesúpolis. O flagrante aconteceu nesta quinta-feira (13/5), depois que a própria vítima entrou em contato com a polícia.

De acordo com a Polícia Civil, o vice-prefeito entrou em contato com a equipe policial afirmando que tinha recebido um áudio por meio de aplicativo de mensagens com ameaças e pedido de dinheiro.

Na ocasião, o vice-prefeito informou que o suspeito estava dando voltas na praça onde a prefeitura está instalada e, por isso, ficou com receio de sair do local.

Suspeito de extorquir e ameaçar vice-prefeito de Jesúpolis estava armado

Diante das informações repassadas pelo político, os policiais civiis de Jaraguá foram até a cidade e conseguiram efetuar a prisão do suspeito em flagrante. Durante busca pessoal, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, foi encontrada. A arma estava municiada com seis munições intactas. Na residência do autor, também foi encontrada uma espingarda de calibre 12.

Nos áudios, segundo a corporação, o autor fazia ameaças ao político, dizendo que mataria pessoas de sua família. Além disso, ele exigia a quantia de R$ 30 mil em dinheiro. O suspeito, nos áudios, apontava dois motivos para a extorsão: o primeiro seria uma ajuda que ele tinha dado para a vítima em 2008; e o segundo pelo fato da esposa ter sido exonerada da direção do colégio municipal.

Diante dos fatos, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de injúria racial, extorsão, posse ilegal de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo, ambos de uso permitido. Ele já tem passagem policial pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ele está preso e a disposição do Poder Judiciário.

Veja o vídeo do Delegado Glênio Alves, da Delegacia de Polícia Civil de Jaraguá:

