PRF apreende 1,5 tonelada de maconha em caminhão na BR-364, em Jataí

Na noite desta quinta-feira (13/5), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1,5 tonelada de maconha em um caminhão na BR-364, em Jataí, na região sudoeste de Goiás.

Segundo a PRF, os policiais que trabalham no Grupo de Operações com Cães pararam um caminhão bitrem ocupado por um casal na unidade da PRF em Jataí, por volta de 20h30.

Com a ajuda de cães farejadores, a PRF encontrou 1,5 tonelada de maconha em meio a paletes de madeira. Segundo a equipe, o casal, um homem de 33 anos e uma mulher de 27, afirmou que saiu de Ponta Porã (MS), na divisa com o Paraguai e que levaria a droga para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

De acordo com a PRF, o casal foi preso e encaminhado para a Polícia Civil de Jataí.

Além da apreensão de 1,5 tonelada de maconha na BR-364, PRF apreende 280 quilos de maconha na BR-153

Além da droga encontrada em um caminhão em Jataí, a PRF também apreendeu na noite desta quinta-feira (13/5), 280 quilos de maconha que eram transportados em um carro na BR-153, na região norte do Estado.

De acordo com a PRF, durante uma abordagem de rotina, os policiais descobriram que o motorista de um automóvel já tinha passagem por tráfico de drogas, mas como nada de ilícito foi encontrado no veículo, o homem foi liberado.

Momentos depois, a PRF viu o mesmo veículo entrando em uma pousada acompanhado de um outro carro. Ao realizar buscas nesse outro automóvel, a PRF encontrou 280 quilos de maconha e descobriu que os dois motoristas viajavam juntos.

Segundo a PRF, eles confessaram que buscaram a droga no estado do Mato Grosso do Sul e tinham a intenção de levá-la até o município de Floriano, no interior do Piauí.

A Polícia Rodoviária Federal afirma que com essas duas apreensões, o prejuízo estimado à cadeia criminosa é de R$ 2 milhões.