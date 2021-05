Suspeitos de roubo a banco morrem em troca de tiros com a PM, em Morrinhos

Quatro suspeitos de roubo a banco morreram durante troca de tiros com a Polícia Militar (PM) na madrugada desta sexta-feira (14/5), em Morrinhos, na região sul de Goiás. Os suspeitos foram flagrados quando tentavam explodir uma agência bancária na cidade.

De acordo com a Polícia Militar, por volta de 1h30 da madrugada os policiais viram os suspeitos colocando os explosivos na agência bancária. Segundo a corporação, 15 agentes participaram da ação para tentar conter os suspeitos, que reagiram a abordagem.

Durante a troca de tiros, os quatro homens foram baleados e encaminhados ao hospital municipal, mas não resistiram. Nenhum policial se feriu. A PM informou que os explosivos não chegaram a ser acionados e o Esquadrão Antibombas foi chamado para recolher e detonar as bombas.

Com os suspeitos foram apreendidas quatro armas de fogo, coletes à prova de bala, explosivos e outros equipamentos para o roubo. Imagens de câmeras de segurança da agência filmaram a ação.

Em Corumbá, suspeitos de roubo a banco morrem em confronto policial

Na madrugada do último dia 10 deste mês, cinco suspeitos de explodir caixas eletrônicos de uma agência bancária em Corumbá de Goiás, na região Central de Goiás, morreram durante um confronto com a polícia.

A ação contou com a participação de policiais da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), do Grupo Antirroubo a Banco (GAB) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e do serviço de inteligência da Polícia Militar.

De acordo com a Rotam, os suspeitos foram abordados na saída da cidade logo após explodirem os caixas eletrônicos. Durante a abordagem teria acontecido uma troca de tiros com a equipe policial, onde os suspeitos foram atingidos e não resistiram.

Com o grupo a Polícia Militar apreendeu seis armas de fogo, entre elas uma submetralhadora Uzi, duas pistolas 380, três revolveres 38, além de explosivos, balaclavas, luvas e um carro.