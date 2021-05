Trio é preso em Goiás por aplicar golpe do novo número em idosa de 71 anos

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (GREF/DEIC), efetuou a prisão três homens suspeitos de aplicar golpe do novo número em idosa de 71 anos.

Neste golpe, o criminoso induz a vítima, geralmente idosa, a acreditar que um familiar, amigo ou colega de trabalho, trocou o número do celular. Após um breve diálogo, o golpista, se passando por aquela pessoa, pede dinheiro emprestado à vítima.

De acordo com a corporação, neste caso, os suspeitos teriam se passado pela filha da vítima, moradora de Minas Gerais, para pedir dinheiro. Um deles usava tornozeleira eletrônica.

Investigação do caso dos suspeitos de aplicar golpe do novo número em idosa de 71 anos

Segundo as investigações, os criminosos se passaram pela filha da vítima, que reside no Estado de Minas Gerais, e após alegar que estava com um problema em seu aplicativo do banco, pediram a quantia de R$ 4.895, que foi transferida da conta da vítima para a conta de um dos presos.

Após descobrir o golpe, a vítima denunciou o caso à Polícia Civil, que identificou e prendeu o beneficiário da transferência bancária. Ele foi localizado em Senador Canedo. Posteriormente, foi constatado que ele havia transferido o dinheiro para outro envolvido no crime, que foi preso em Goiânia.

Por fim, foi identificado o agenciador das contas bancárias, que estava cumprindo pena e prisão domiciliar com utilização de tornozeleira eletrônica. Quando os policiais chegaram na casa do suspeito, ele tentou fugir, mas foi capturado.

Após a prisão, os três suspeitos, de 25, 26 e 28 anos, foram recolhidos na Central Geral de Flagrantes e depois submetidos a audiência de custódia, onde dois tiveram a prisão convertida em preventiva e um deles foi solto mediante medidas cautelares alternativas.

Segundo a PCGO, as investigações continuam e novas prisões devem acontecer a qualquer momento.