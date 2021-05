Aparecida realiza Dia D de vacinação contra a Covid-19 e a Influenza

A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) realiza neste sábado (15/5) o Dia D da Vacinação Contra a Covid-19 e a Influenza, das 8h às 17h, para os grupos prioritários atuais. As imunizações contra a Covid-19 serão feitas nos drive-thrus da Cidade Administrativa Maguito Vilela, no setor Solar Central Park, e do Centro de Especialidades, no Jardim Boa Esperança, sem necessidade de agendamento e nas 5 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) com agendamento pelo aplicativo Saúde Aparecida. As vagas já foram liberadas.

Também haverá a aplicação da segunda dose contra a Covid-19 no drive-thru do Aparecida Shopping. Para receber o imunizante é necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de endereço e laudo médico para comprovação das comorbidades. Profissionais devem apresentar ainda comprovante de vínculo empregatício, atestando a atuação. Já contra a Influenza a vacinação será realizada em 24 UBS’s, sem necessidade de agendamento.

Quem pode se vacinar contra a covid-19

A coordenadora de Imunização da SMS, Renata Cordeiro, informa que a vacinação contra a Covid-19 será para pessoas com comorbidades acima de 18 anos, idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde e gestantes e puérperas com comorbidades. Ela ressalta que “todos devem seguir um intervalo mínimo de 15 dias entre qualquer vacina, considerando que estamos com duas campanhas simultâneas, a contra o novo coronavírus e contra a gripe (influenza)”.

“Nos dois drive-thrus não precisa de agendamento prévio, mas nas UBS’s dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim a vacinação ocorre mediante agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. A ferramenta também é o único meio de acesso ao serviço para as grávidas e mulheres em puerpério com comorbidades.

Laudo médico para comorbidades

Para comprovar qualquer uma das comorbidades previstas nessa etapa e ter acesso à vacina é indispensável a apresentação de laudo médico. A SMS criou um modelo padrão de formulário a ser utilizado no município para atestar as comorbidades. “Esse documento é para facilitar, porém, qualquer laudo médico simples também será aceito para validar a vacinação, desde que emitido há no máximo um ano e que conste o nome completo do paciente, comorbidade descrita e assinatura do médico, com o respectivo carimbo. Receitas não serão aceitas”, esclarece Renata Cordeiro. Ela informa que os formulários também estão disponíveis nas 40 Unidades Básicas de Saúde do município, podendo ser preenchido pelos médicos das unidades após consulta e avaliação dos pacientes.

Quem pode se vacinar contra a influenza

Quanto à vacinação contra a Influenza, Renata esclarece que será realizada em 24 UBS’s que já fazem essa imunização atualmente e a campanha contempla crianças de 06 meses a 5 anos, gestantes e puérperas. As Unidades são:

Centro de Saúde Papillon Park;