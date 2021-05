Cantor Leonardo recebe 1ª dose de vacina contra Covid-19, em Goiânia

O cantor Leonardo, de 57 anos, recebeu a 1ª dose da vacina contra Covid-19 na última quinta-feira (13/5), em Goiânia. O artista é hipertenso e, por isso, se encaixa no grupo prioritário na lista do Programa Nacional de Imunização.

De acordo acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o cantor se imunizou no Centro de Saúde da Família (CSF) do Setor Leste Universitário. Na data que foi imunizado, a vacina que estava sendo administrada era a da Pfizer/BioNTech.

O cantor Leonardo, a esposa, Poliana Rocha, e a sogra, Eponina Rocha, foram diagnosticados com Covid-19 em dezembro de 2020, quando se isolaram em São Paulo até se recuperarem da doença. Na época, Zé Felipe, filho de Leonardo, também fez teste e teve diagnóstico positivo, mas um novo exame deu negativo e comprovou que ele teve um “falso positivo”.

Dia D de vacinação contra a Covid-19, em Goiânia

Acontece neste sábado (15/5) o Dia D de vacinação contra Covid-19 em Goiânia. Podem receber a primeira dose pessoas com comorbidades e deficiência cadastradas no BPC. A ação acontece até às 17h e espera atender pelo menos 20 mil pessoas.

Confira quem pode se vacinar no Dia D

Pessoas com Síndrome de Down, de 18 anos a 59 anos

Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), de 18 a 59 anos

Gestantes e puérperas COM comorbidades a partir de 18 anos, desde que apresentando documentação que comprove a gestação. Necessário agendar em uma das 13 unidades que atendem pessoas com comorbidades.

Pessoas com comorbidades, de 18 a 59 anos

Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 18 a 59 anos.

Segunda dose em idosos

Pessoas acima de 62 anos recebem a segunda dose da vacina Coronavac. Não é necessário agendamento e o grupo pode se imunizar nos postos de drive thru, na Área I da PUC ou nas cinco escolas municipais separadas para atender ao reforço do imunizante.