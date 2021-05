Carregamento de droga avaliado em R$ 33 milhões é apreendido na BR-364, em Jataí

Uma força-tarefa entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a tropa especializada do Comando de Policiamento Rodoviário (COD), da Polícia Militar, resultou na apreensão de um carregamento de droga avaliado em mais de R$ 33 milhões. A apreensão foi feita nesta sexta-feira (14/5), na BR-364, em Jataí, no sudoeste goiano.

De acordo com a PRF, o carregamento milionário estava escondido em uma carga de grãos. A apreensão da cocaína foi a maior realizada pela PRF nos últimos cinco anos em Goiás, causando um prejuízo ao crime organizado de mais de R$ 33 milhões.

A apreensão do carregamento de droga avaliado em R$ 33 milhões na BR-364, em Jataí

Durante a tarde desta sexta-feira (14/5), policiais rodoviários federais e policiais militares do COD abordaram na unidade da PRF em Jataí, na BR-364, um caminhão graneleiro transportando milho. No veículo estavam o motorista e o passageiro, de 35 e 38 anos.

Diante do nervosismo apresentado pela dupla na abordagem, os policiais levaram a carreta até um armazém e descarregaram os grãos. Em uma parede falsa construída em um dos semirreboques os policiais encontraram 240 tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando 265 quilos da droga. O Corpo de Bombeiros foi acionado para cortar a lataria e retirar a droga.

A dupla afirmou que receberia R$ 10 mil para levar a droga até São Paulo. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Jataí.

Maconha apreendida no extremo norte goiano

Também nesta sexta-feira (14/5)m durante a noite, a equipe da PRF em Porangatu apreendeu 115 quilos de maconha em um carro abordado na BR-153.

Um VW/Voyage ocupado por um casal foi parado na unidade operacional da PRF em Porangatu e durante a fiscalização os policiais questionaram os ocupantes se transportavam algum ilícito no veículo quando, surpreendentemente, responderam que sim.

No porta-malas do automóvel foram localizados 130 tabletes de maconha espalhados no compartimento. O casal foi preso e encaminhado para a Polícia Civil de Porangatu.