Dia D de vacinação contra Covid-19 em Goiânia; veja quem pode se imunizar

Acontece neste sábado (15/5) o Dia D de vacinação contra Covid-19 em Goiânia. Podem receber a primeira dose pessoas com comorbidades e deficiência cadastradas no BPC. A ação acontece das 8h às 17h e espera atender pelo menos 20 mil pessoas.

Confira quem pode se vacinar no Dia D

Pessoas com Síndrome de Down, de 18 anos a 59 anos

Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), de 18 a 59 anos

Gestantes e puérperas COM comorbidades a partir de 18 anos, desde que apresentando documentação que comprove a gestação. Necessário agendar em uma das 13 unidades que atendem pessoas com comorbidades.

Pessoas com comorbidades, de 18 a 59 anos

Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 18 a 59 anos.

Segunda dose em idosos

Pessoas acima de 62 anos recebem a segunda dose da vacina Coronavac. Não é necessário agendamento e o grupo pode se imunizar nos postos de drive thru, na Área I da PUC ou nas cinco escolas municipais separadas para atender ao reforço do imunizante.

Passo a passo para agendar a vacinação contra Covid-19 pelo app

A ferramenta é gratuita e compatível com os sistemas iOS e Android. Para agendar, basta seguir o passo a passo abaixo:

Baixe o aplicativo Prefeitura 24 horas. Clique no botão de PRÉ-CADASTRO. Preencha seus dados. Na tela de serviços, clique em Agendamento Covid-19 Preencha todas as informações, incluindo profissão (caso exerça alguma das listadas) e tipo de comorbidade. Indique também se tomou vacina ou teve Covid-19 nos últimos 14 dias A próxima tela indica os locais disponíveis para vacinação. Observe que, para o caso dos pacientes com comorbidades, apenas as unidades disponíveis para este grupo são listadas. Escolha uma das unidades, data e horário.

Como localizar o posto mais próximo

Os locais disponibilizados para o Dia D da Vacinação podem ser visualizados no site https://www.goiania.go.gov.br/imunizagyn/, botão “Locais de Vacinação”. Uma funcionalidade que pode ajudar na localização do posto mais próximo de sua residência é o mapa de vacinação (https://www.goiania.go.gov.br/mapa-vacinacao/). Além do endereço, é possível ver tanto a localização quanto os bairros abrangidos pela unidade.