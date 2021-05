Fiscalização encerra festa clandestina com cerca de 100 pessoas, em Aparecida

Fiscais de Aparecida de Goiânia realizaram na madrugada deste sábado (15/5) mais uma operação de fiscalização para coibir a realização de festas clandestinas, uso de som automotivo e outras irregularidades. Os fiscais verificaram também se os estabelecimentos autorizados a funcionar estão cumprindo as medidas sanitárias para evitar a proliferação do novo coronavírus.

A ação, realizada nas regiões dos setores Vila Maria, Cidade Vera Cruz, Cruzeiro do Sul, Bairro Cardoso e Garavelo, resultou em quatro estabelecimentos comerciais fechados por falta de documentação, um notificado e uma festa clandestina interrompida. Além disso, seis carros com som automotivos e cinco caixas de som foram apreendidos pela força-tarefa de fiscalização por perturbação de sossego durante toda a operação desta madrugada. Os veículos e os equipamentos de som foram levados para o pátio da Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida.

A operação é uma ação conjunta de fiscais das secretarias da Fazenda, Meio Ambiente (Semma), Planejamento e Regulação Urbana, agentes da Vigilância Sanitária e Guarda Civil Municipal (GCM).

Fiscalização da Covid-19 encerra festa clandestina com cerca de 100 pessoas, em Aparecida

Os fiscais iniciaram os trabalhos com uma ronda no Garavelo Residencial Park. Somente neste setor, quatro estabelecimentos foram interditados e multados pela fiscalização. Distribuidora, mercearia e uma sanduicheria estavam funcionando sem nenhuma licença e fora do horário permitido. No mesmo setor uma pastelaria teve diversas infrações. Segundo as equipes, eles funcionavam sem alvarás, uso do local sem licença de lagradouro e estavam abertos fora do horário permitido, desrespeitando ainda o distanciamento social e a capacidade máxima permitida de pessoas por mesa. Somadas, as multas pelas infrações da pastelaria totalizam R$ 3.367,60.

Um açougue no setor Parque Real foi alvo da fiscalização após denúncia anônima por volta das 00h30. O local funcionava fora do horário permitido e som automotivo no local. O proprietário do estabelecimento foi notificado e o dono do veículo teve seu carro e o som automotivo apreendido. O proprietário do carro foi atuado por R$ 1,2 mil. Os agentes também interromperam uma festa com aglomeração de 100 pessoas. Todas elas foram multadas pelo não uso de máscara em R$ 111 cada uma.

Cenário

Aparecida está no cenário verde, de risco baixo, do isolamento social intermitente por escalonamento regional das atividades econômicas. Os comércios não essenciais fecham uma vez por semana, conforme a macrozona em que se encontram e a cada dia, de segunda a sexta, fecham duas das dez macrozonas da cidade. Festas, eventos e shows com música ao vivo continuam suspensos.

Restaurantes, bares e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas, praças de alimentação nos shoppings centers, lanchonetes, casas de chá, de suco e similares, poderão funcionar, desde que seja respeitado o horário de funcionamento até as 22h.