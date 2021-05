Menina de 4 anos morre após cair em fossa, em Doverlândia

Uma menina de 4 anos morreu após cair em uma fossa que fica no quintal da própria casa, em Doverlândia, na região sudoeste de Goiás. O acidente aconteceu na noite da última sexta-feira (14/5).

Conforme informações, a mãe da criança teria saído para ir ao mercado e a deixou aos cuidados do pai. Ele então se distraiu e não percebeu que a filha havia caído no buraco.

Quando percebeu o sumiço da filha, o homem pediu a ajuda dos vizinhos para procurá-la, momento que um morador percebeu que as madeiras que cobriam a fossa estavam afastadas, com uma abertura. Ao olhar dentro do buraco, viu a criança no local.

As testemunhas então tiraram a menina de dentro da fossa e tentaram reanimá-la, mas sem sucesso. Ela foi socorrida e encaminhada pra o hospital da cidade, mas já chegou na unidade sem vida, segundo a equipe médica.

O caso foi registrado na Polícia Militar como morte acidental.

Além da menina de 4 anos que morreu após cair em fossa, em Doverlândia, outra caiu em balde com água sanitária

Um outro acidente com criança foi registrado na última sexta-feira (14/5), desta vez em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Uma bebê de um ano se afogou após cair em um balde com água sanitária. A menina foi salva pela avó e está bem.

Conforme informações, a mãe estava limpando a casa quando se deparou com a filha dentro do balde, sem respirar. Ela então retirou a menina e saiu na rua para pedir a ajuda de vizinhos.

A avó, que mora ao lado, tentou ajudá-la fazendo massagem cardíaca e respiração boca a boca. Após os primeiros socorros, a menina foi levada para uma unidade de saúde da cidade, mas precisou ser transferida para um hospital com especialidade em pediatria. Ela então foi medicada, recebeu alta e está em casa.