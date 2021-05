Adolescente de 16 anos morre em acidente na GO-438, em Goiás

Um adolescente de 16 anos morreu em um grave acidente registrado na tarde deste domingo (16/5), por volta de 15h25, na GO-438, entre Santa Rita do Novo Destino e Goianésia.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), o adolescente conduzia uma motocicleta e trafegava na rodovia sentido Santa Rita do Novo Destino para Goianésia. Em determinado momento, ele perdeu o controle da direção, saiu da pista e chocou-se com o barranco lateral da rodovia.

Quando a equipe dos bombeiros de Goianésia chegou ao local encontrou a vítima já sem vida. O corpo da vítima foi deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Além do adolescente de 16 anos que morreu em acidente na GO-438, mulher ficou ferina na BR-070, em Goiás

Um outro acidente registrado neste domingo (16/5) deixou uma mulher ferida na BR-070, em Goiás. De acordo com os bombeiros de Itaberaí, a vítima, de aproximadamente 26 anos, teria capotado o veículo e foi encontrada inconsciente, com traumatismo crânio encefálico. Ela foi lançada a cerca de cinco metros de distância do carro.

Após os procedimentos de primeiros socorros, a vítima foi encaminhada para uma hospital devido a gravidade dos ferimentos. Não há informações sobre o que teria causado o acidente.

Em Anápolis, capotamento deixa um ferido

Na manhã deste domingo (16/5), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de capotamento no Setor Parque Brasília, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia.

Segundo a corporação, o veículo colidiu contra um poste e capotou. A vítima ficou presa às ferragens com risco de choque elétrico, pois fios de energia ficaram caídos no acidente.

Após medidas de segurança para eliminar o risco de choque elétrico, a vítima foi retirada das ferragens, ela estava consciente e com ferimento em membros inferiores. Após atendimento pré-hospitalar, a vítima foi levada para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).