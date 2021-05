Aparecida disponibiliza 3,5 mil vagas para vacinação por agendamento

A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) liberou, nesta segunda-feira (17/5), 3,5 mil vagas no sistema de agendamento da vacinação contra a Covid-19 para todos dos grupos prioritários, incluindo idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde. A cidade possui, hoje, 27 mil doses no estoque, entre vacinas Astrazeneca e Pfizer. Assim, os imunizantes aplicados nas UBS’s pelo agendamento serão preferencialmente o da farmacêutica Pfizer.

A vacinação em Aparecida de Goiânia, segundo a SMS, continua aplicando vacinas de 1ª dose em pessoas com comorbidades acima de 18 anos. Além disso, em pessoas com Síndrome de Down e renais crônicos também acima de 18 anos e em pessoas com deficiência permanente inscritas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Grávidas e puérperas com mais de 18 anos também estão no grupo prioritário de vacinação desta fase da campanha em Aparecida de Goiânia.

Para comprovar qualquer uma das comorbidades previstas nessa etapa e ter acesso à vacinação é indispensável a apresentação de laudo médico. Dessa maneira, a SMS criou um modelo padrão de formulário a ser utilizado no município para atestar as comorbidades.

Como realizar o agendamento

Para agendamento da vacinação, o morador de Aparecida de Goiânia que está em um dos grupos prioritários pode acessar a plataforma pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. Assim, a ferramenta é o único meio de acesso ao serviço para as grávidas, mulheres em puerpério e pessoas com comorbidades.

Segundo a SMS, o sistema encaminhará a pessoa para uma das cinco Unidades Básicas de Saúde que estão aptas para a vacinação. São elas: UBS Bairro Cardoso, UBS Jardim Florença, UBS Veiga Jardim, UBS Jardim Olímpico e UBS Andrade Reis, além da Central de Imunização, no Centro. O atendimento é das 8h às 17h.

Além disso, os drives-thru da Cidade Administrativa Maguito Vilela e do Centro de Especialidades no Jardim Boa Esperança também continuam vacinando, mas apenas idosos. Nestes locais não é necessário agendamento e o atendimento acontece das 8h às 18h.

“Para as vagas por meio do agendamento nas UBS’s, vamos atender apenas com vacinas Pfizer. Queremos com esta liberação, atingir o máximo de pessoas dos grupos prioritários e que não tem condições de irem aos drives. As vagas já estão todas disponibilizadas. E ressaltamos que a vacina é hoje a maior arma contra a Covid-19 que tem vitimado milhares de pessoas em todo o mundo. Quanto mais pessoas vacinadas, mais vidas serão salvas”, comentou a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Renata Cordeiro.

Balanço da vacinação em Aparecida de Goiânia

Segundo dados da SMS, até o último dia 15 de maio foram aplicadas 109,3 mil doses em pessoas dos grupos prioritários entre 1ª e 2ª dose. Assim, desse total, 69,5 mil foram de 1ª dose e 39,7 de 2ª dose.

A SMS recebeu, até o momento, 158,6 mil doses entre vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer, sendo que 102,2 mil foram para primeira aplicação e 56,3 mil para aplicação do reforço.

O estoque da SMS para a vacinação em Aparecida de Goiânia é de 27,2 mil doses para 1ª aplicação e 9,5 mil para segunda. Ainda de acordo com os dados da SMS, 12 mil doses foram contabilizadas como “perdas técnicas”. Dessa forma, estes frascos continham a descrição de 10 doses e continham uma média de oito doses.

“Todos os relatórios das perdas foram preenchidos e encaminhados para a Secretaria Estadual de Saúde para que sejam feita a reposição das doses faltosas”, ressaltou Renata Cordeiro.