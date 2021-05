Caldas Novas abre processo seletivo para contratação de profissionais de saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caldas Novas abriu um processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de saúde. O processo seletivo será feito em três etapas, com contratação por 12 meses que pode ser prorrogada.

No total, são 100 vagas de ampla concorrência e uma para candidatos com deficiência, com carga horária de 40 horas semanais. A remuneração para os cargos de auxiliar administrativo, oficial de serviços gerais (cozinheiro/copeiro) e motorista é de R$ 1.100. As inscrições para os níveis Fundamental e Médio podem ser realizadas até o dia 31 de maio de 2021, das 12h às 17h, na sede da Secretaria de Saúde, localizada no Setor Estância Itaici 2.

Processo seletivo para contratação de profissionais de saúde não tem taxa de inscrição

De acordo com a Prefeitura, não será cobrado nenhum tipo de taxa de inscrição. São 40 vagas para Auxiliar Administrativo, 30 para Oficial de Serviços Gerais (Cozinheiro/Copeiro) e 30 para Motorista.

As inscrições serão feitas com o preenchimento da ficha de inscrição e o candidato deve ter em mãos, Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, comprovante de Escolaridade (diploma), foto 3×4, comprovante de residência (água, luz ou telefone, dos últimos 3 meses) e cópia da Carteira de Trabalho.

O processo seletivo será em três etapas: análise curricular mediante verificação das informações e obediência aos critérios definidos no item 8 do Edital avaliação psicológica por profissional devidamente qualificado e nomeado pela SMS e exame admissional que qualifique o candidato ao trabalho em unidades de saúde, sem que haja risco de agravamento das condições de saúde em razão da Covid-19.

Conforme o edital, os candidatos que não forem aprovados dentro do número de vagas de ampla concorrência ficarão no cadastro de reserva e poderão ser convocados de acordo com a necessidade da Administração, obedecendo a ordem de classificação do cadastro de reserva. Confira o edital através do link.