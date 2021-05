Covid-19: Anápolis inicia vacinação de profissionais da educação nesta terça (18)

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PP), decidiu iniciar a vacinação contra Covid-19 de profissionais da educação infantil e ensino fundamental a partir desta terça-feira (18/5). A cidade ainda não concluiu a vacinação de pessoas com comorbidades, mas segundo o prefeito, mais da metade das pessoas com comorbidades com mais de 18 anos, das grávidas e puérperas já foram imunizadas.

De acordo com Roberto Naves, a cidade tem vacinas para terminar a imunização destes grupos e ainda sobrarão algumas doses. A partir desta terça (18/5), a imunização incluirá professores e funcionários do ensino fundamental de escolas públicas e particulares e deve alcançar até 6 mil pessoas.

“Fomos a primeira cidade goiana a começar a vacinação contra a covid-19 e agora seremos também a primeira a iniciar a imunização para profissionais da educação!”, escreveu a prefeitura nas redes sociais.

Para atender esse público seis pontos de vacinação foram preparados: ginásio da UniEvangélica, Banco de Leite e unidade de saúde Santa Maria de Nazareth, no caso de pedestres, e CMTT e unidades de saúde do JK e Anexo Itamaraty, para quem estiver de carro (drive-thru). O horário de atendimento é o mesmo em todos os postos: das 8h às 16h.

Estes ainda são os locais de vacinação para faixa etária a partir de 18 anos do público com comorbidades, síndrome de Down e pessoas com deficiência cadastrados no Benefício de Prestação Continuada (BPC). Pessoas que receberam a primeira dose da CoronaVac até 05 de abril também pode procurar um destes postos para fazer o reforço. Devido à quantidade de doses estão sendo distribuídas senhas.

Plano Nacional de Imunização estabelece vacinação de outros grupos antes da vacinação de profissionais da Educação

Segundo o prefeito, Anápolis avançou na semana passada a primeira fase do Plano Nacional de Imunização (PNI). O PNI estabelece que após a vacinação de pessoas com comorbidades, deverão ser vacinadas pessoas em situação de rua, presos e funcionários do sistema prisional. Na sequência, estão trabalhadores da educação do ensino básico e depois do ensino superior.

No dia 26 de abril, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou que a imunização de professores seria em maio, para volta às aulas em julho, porém ainda não há previsão para a vacinação dos profissionais da Educação no estado.