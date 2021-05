Covid-19 e Influenza: veja quem pode se imunizar nesta segunda (17), em Goiânia

Nesta segunda-feira (17/5), equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atendem com a primeira dose pessoas com comorbidades e profissionais da saúde, além do reforço da Coronavac em idosos a partir de 62 anos para Covid-19. Professores e idosos são atendidos para a Influenza. Para todos os grupos é necessária apresentação de documento de identificação (CPF e RG), comprovante de endereço e cartão de vacinação.

Pessoas com comorbidades podem se vacinar em 19 pontos na capital, mediante agendamento no aplicativo Prefeitura 24 horas. Este grupo ainda deve apresentar documento que comprove a comorbidade. Enquadram-se nesta fase:

Pessoas com Síndrome de Down, de 18 anos a 59 anos;

Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), de 18 a 59 anos;

Gestantes e puérperas com comorbidades a partir de 18 anos, desde que apresentando documentação que comprove a gestação. Ex: beta HCG, ultrassonografia etc, além de relatório médico comprovando a comorbidade. Necessário agendar em uma das 13 unidades que atendem pessoas com comorbidades.

Pessoas com comorbidades, de 18 a 59 anos;

Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 18 a 59 anos.

O reforço da Coronavac em pessoas de 62 e 63 anos é aplicado em seis escolas municipais e na Área I da PUC para pedestres. Não haverá atendimento na modalidade drive-thru para este público, nem necessidade de agendamento.

Veja os locais de vacinação:

Pessoas com comorbidades – primeira dose, por agendamento

UPA Chácara do Governador

UPA Novo Mundo

CSF Residencial Itaipu

Ciams Novo Horizonte

CSF Santa Rita

Escola Municipal Francisco Matias

CSF Boa Vista

CSF Novo Planalto

Escola Municipal Coronel José Viana, St. Cândida de Morais

CSF Jd Guanabara I

Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros, Jardim Guanabara I

CSF São Francisco

CSF Vera Cruz II

Escola Municipal Lions Clube Bandeirante, Bairro Goiá

UPA Jd América

Escola Rotary Goiânia Oeste, Jardim América

CSF Leste Universitário

CS Cidade Jardim

Escola Municipal Santa Helena, Vila Paraíso

Pessoas idosas de 62 e 63 anos – segunda dose

Área I da PUC Goiás

Escola Municipal Francisco Matias, Parque Anhanguera

Escola Municipal Coronel José Viana, St. Cândida de Morais

Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros, Jardim Guanabara I

Escola Municipal Lions Clube Bandeirante, Bairro Goiá

Escola Rotary Goiânia Oeste, Jardim América

Escola Municipal Santa Helena, Vila Paraíso

Profissionais de saúde com mais de 18 anos – primeira dose, com agendamento

Influenza: veja quem pode se imunizar nesta segunda (17), em Goiânia

Nesta segunda-feira (15/5), a vacina contra o vírus Influenza é aplicada em 55 salas de vacinação destinadas à campanha, bem como Sesc Faiçalville e Área I da PUC, todos na modalidade pedestre. Dois postos drive-thru, sendo no Passeio das Águas e Estádio Serra Dourada, também atenderão ao público. Nesta fase da campanha estão sendo atendidos idosos com 60 anos ou mais e professores.