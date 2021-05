Goiás registra 581.484 casos confirmados e 554.331 recuperados da Covid-19

Dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), divulgado na tarde desta segunda-feira (17/5), apontam que Goiás já registra 581.484 casos confirmados, destes, 554.331 encontram-se recuperados da Covid-19. No Estado, há 441.517 casos suspeitos em investigação.

De acordo com o Painel Covid-19, do Governo de Goiás, a maioria das pessoas contaminadas é do sexo feminino, com 310.332 casos, representando 53.30% do total das infecções. Os homens registram 271.870 contaminações, com 46.70%.

Em relação a idade das pessoas contaminadas, a maioria têm entre 30 a 39 anos, com 134.178 casos. Em seguida estão pessoas de 20 a 29 anos (116.220 casos) e 40 a 49 anos (112.040 casos).

Mortes por Covid-19

Há 16.190 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,79%. Há 295 óbitos suspeitos que estão em investigação.

Dados do Painel Covid-19 apontam que a maioria das vítimas fatais têm idades entre 60 a 69 anos, com 3.965 mortes. Em seguida estão pessoas com 70 a 79 anos (3.869 óbitos) e idosos com mais de 80 anos, registrando 3.232 mortes.

Vacinação contra a Covid-19

Levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 1.159.981 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 576.890 pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Na tarde desta segunda-feira (17/5), o governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou que novas doses chegam em Goiás na madrugada desta terça-feira (18/5). “Às 0h10, mais 196.100 doses da AstraZeneca chegam em Goiás. Serão 79.600 para 1ª dose e 116.500 para 2ª dose. Temos recebido novas remessas da vacina semanalmente, permitindo que nossa vacinação siga avançando.”, escreveu nas redes sociais.

O Estado de Goiás já recebeu 2.435.120 doses de imunizantes, sendo 1.351.530 da CoronaVac, 1.028.600 da AstraZeneca e 54.990 da Pfizer.