Homem usa documento falso em nome de diarista para abrir distribuidora, em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) instaurou inquérito para apurar crime de estelionato praticado por um homem que utilizou documento falso em nome de uma diarista para abrir uma distribuidora de bebidas, em Goiânia. A vítima prestava serviços na casa do suspeito.

De acordo com as investigações, o homem conseguiu montar e colocar em funcionamento a distribuidora com equipamentos que comprou com os documentos falsos. A distribuidora foi montada em nome de uma pessoa “laranja” e o estelionatário já estava preparando para abrir um supermercado. O prejuízo causado aos comerciantes que venderam os equipamentos ultrapassa R$ 1 milhão.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta segunda-feira (17/5), em três locais, para apreender os produtos obtidos com a fraude e devolvê-los às vítimas. Os equipamentos foram apreendidos em um galpão no Bairro Goiá, em Goiânia. Segundo a PCGO, o autor não foi localizado até o momento, mas foi identificado e segue sendo procurado.

Além do homem que usou documento falso em nome de diarista para abrir distribuidora, em Goiânia, estelionatários foram presos na BR-153

Três homens suspeitos de estelionato foram presos com vários documentos falsos na noite do último dia 6 de maio, na BR-153, no município de Uruaçu, no norte do estado. O flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante abordagem policial o trio apresentou atitudes suspeitas, por isso os policiais fizeram uma busca minuciosa no carro, momento que encontraram cédulas de identidades e CNHs falsas, folhas de cheque, máquinas de cartão, cartões clonados, pendrives e computador usados nas práticas criminosas.

Os policiais apuraram que dois homens já foram condenados pelos crimes de estelionato e uso de moeda falsa. Os três foram detidos e encaminhados para a Polícia Civil de Uruaçu.