Jovem é preso suspeito de matar irmão a facadas após discussão, em Goiandira

Um jovem de 21 anos foi preso na noite deste domingo (16/5), pela Polícia Militar (PM), suspeito de matar o próprio irmão a facadas, em Goiandira, no sul de Goiás. O suposto autor já tem passagens policiais por outros crimes.

De acordo com a PM, o homicídio foi cometido após uma discussão familiar entre os irmãos. Depois do crime, o suspeito fugiu para evitar a prisão. Entretanto, foi localizado escondido em meio a entulhos de material de construção.

A arma do crime, uma faca, foi localizada após buscas policiais próximo ao local onde o suspeito foi abordado. O suspeito, irmão da vítima, possui antecedentes pelos crimes de tráfico de drogas e roubo, e foi conduzido à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

Além do jovem preso suspeito de matar irmão a facadas, em Goiandira, em outro caso homem matou com golpes de facão

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), através do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), prendeu, no último dia 26 de abril, um homem suspeito de matar outro com golpes de facão em uma briga por celular, em Anápolis.

De acordo com a Polícia Civil, o homicídio qualificado contra Denis Bernardes dos Santos, de 31 anos, aconteceu em novembro do ano passado, na Avenida Reinaldo Silva, Setor Paraíso. O suspeito, de 21 anos, teve mandado de prisão temporária decretado pela justiça.

As investigações apontam que o suspeito e a vítima começaram a discutir durante a festa por causa de um celular que teria sumido. Eles então brigaram e foram para a rua. Aproveitando que Denis estava bêbado e caído no solo, o suspeito pegou um facão e desferiu diversos golpes contra a vítima.

Segundo a Polícia Civil, o jovem já havia sido preso anteriormente pela prática do crime de roubo. Agora, ele foi detido temporariamente por homicídio. Caso seja condenado, responderá pelo crime de homicídio qualificado, com pena que varia de 12 a 30 anos de prisão.