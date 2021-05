Covid-19: Rio Verde inicia vacinação de servidores da educação

A Prefeitura de Rio Verde iniciou a vacinação contra a Covid-19 dos servidores da rede municipal de Educação nesta terça-feira (18/5). O atendimento para o grupo segue sendo feito na Secretaria Municipal de Educação (SME) e na Escola Municipal Chaffic Antônio.

Segundo a Prefeitura, o objetivo é imunizar os profissionais da Educação para iniciar o planejamento do retorno presencial das aulas no mês de agosto. A primeira dose desta terça (18/5), foi aplicada, pelo prefeito da cidade, Paulo do Vale.

De acordo com a Prefeitura de Rio Verde, após a vacinação da rede municipal de Educação, serão atendidos os professores das escolas particulares e da rede estadual.

Vacinação de servidores da educação que não são da rede municipal terão outro cronograma

Nesta terça (18), foram vacinados todos os servidores da educação municipal, acima de 18 anos. Os demais servidores da educação de outros órgãos como do estado, universidades, escolas particulares e outros, terão um cronograma posterior.

Segundo a Prefeitura, professores aposentados não foram vacinados, a imunizaçdeste grupo será de acordo com o cronograma da Secretaria de Saúde.

As pessoas que tiveram Covid-19 recente terão que aguardar um intervalo de 30 dias contando da data do exame positivo para de imunizar. Nestes casos, os servidores serão vacinados posteriormente.

A Prefeitura ainda alerta que as pessoas que se imunizaram contra a H1N1 precisam esperar um intervalo de 15 dias contando do dia posterior ao dia que vacinou.

Casos de Covid-19 e quantidade de vacinados em Rio Verde

A cidade de Rio Verde soma 22.992 infectados pela Covid-19, são 522 óbitos pela doença confirmados no município. A cidade também registra 20.506 recuperados.

Conforme o boletim epidemiológico do dia 11 de maio deste ano, o município de Rio Verde registrava 22.780 infectados pela Covid-19, o que significa o aumento de 212 casos em uma semana.

De acordo com a prefeitura de Rio verde, a cidade registra 42.510 vacinados contra a Covid-19.