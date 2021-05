Detentos fazem princípio de motim no presídio de Novo Gama

Na tarde desta terça-feira (18/5), detentos fizeram um princípio de motim no presídio de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal (DF). O ato foi controlado por policiais penais da região, por isso, não houve rebelião.

De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), por meio da Superintendência de Segurança Penitenciária (Susepe), 279 presos cumprem pena no local e alguns ficaram levemente feridos durante o ato.

Segundo dados da plataforma Geopresídios, atualizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a unidade prisional da cidade foi projetada para receber 40 detentos, ou seja, está com quantidade sete vezes mais que o limite. O relatório ainda aponta que as condições do estabelecimento penal são ruins.

A obra de um novo presídio na cidade com capacidade para 300 detentos chegou a iniciada, mas estão paradas desde 2019. Inicialmente, a previsão para conclusão da construção, orçada em R$ 13,7 milhões, era de 18 meses.

Confira a nota divulgada pela DGAP sobre o princípio de motim no presídio de Novo Gama