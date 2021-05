Fazendeiro é preso suspeito de estuprar menino de 7 anos, em Piranhas

Um fazendeiro, de 65 anos, foi preso pela Delegacia de Polícia (DP) de Piranhas suspeito de estuprar um menino de 7 anos. A prisão aconteceu nesta terça-feira (18/5), Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças.

De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), o suspeito contratou a família da vítima para trabalhar em sua fazenda em abril de 2021. A partir disso, segundo a PCGO, o fazendeiro começou aliciar o menino para ir até a sede, onde exibia vídeos pornográficos, se masturbava na frente da criança, apalpava o corpo dela e a incentivava a fazer o mesmo.

Na noite de 1º de maio de 2021, o fazendeiro levou o menino sozinho para a cidade de Piranhas e, em uma rua deserta no Setor Morada Nova, tirou a roupa do garoto e o estuprou no local.

Carcaça de cachorro é encontrada dentro da casa de fazendeiro suspeito de estuprar menino de 7 anos

Segundo a Polícia Civil, a criança passou vários dias reclamando de dores e precisou receber atendimento médico. No dia seguinte ao estupro, o fazendeiro demitiu a família da criança e eles tiveram que desocupar a casa onde moravam.

Durante a prisão do suspeito, a Polícia Civil encontrou uma arma de fogo, uma arma de pressão e várias munições, sem autorização legal. De acordo com a PCGO, dentro da casa na fazenda do suspeito também foi encontrada a carcaça de um cachorro apodrecendo, evidenciando que o animal estava trancado e sem comida.

O suspeito foi preso e está à disposição da Justiça no presídio de Caiapônia. Ele também responderá pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e maus-tratos a animal com resultado morte.

Mandados de prisão são cumpridos em Goiás

Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre, nesta terça-feira (18/5), mandados de busca e apreensão contra uma rede nacional de exploração sexual infantil.

No total, 68 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos 18 estados e no Distrito Federal (DF). Em Goiás, cinco pessoas são alvo da operação.