Goiás recebe mais 196 mil doses de vacina contra a Covid-19

Goiás recebeu mais de 196 mil doses de vacina contra a Covid-19 na madrugada desta terça-feira (18/5). Esta 21ª remessa recebida e é composta por doses da AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Deste novo lote, 116.500 vacinas da AstraZeneca deverão ser reservadas para aplicação do reforço em pessoas imunizadas, conforme orientação do Ministério da Saúde. Já as 79.600 restantes serão utilizadas para primeira dose e avanço da campanha nos municípios goianos com imunização do grupo das comorbidades, pessoas com síndrome de Down, além daquelas que se enquadram nas deficiências cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Com esse novo carregamento, Goiás atinge a marca de 2.631.220 de doses já recebidas desde o início da campanha, em janeiro deste ano. Após conferência da quantidade de imunizantes, as vacinas destinadas à primeira dose serão distribuídas para todas as 18 Regionais de Saúde. Na sequência, os imunobiológicos serão repassados aos 246 municípios para que as prefeituras continuem com a aplicação em seus territórios.

Goiás recebe mais doses de vacina contra a Covid-19 nesta quarta (19)

Durante coletiva, o secretário da Saúde, Ismael Alexandrino, informou que mais imunobiológicos são esperados na madrugada desta quarta-feira (19/5). “Deveremos receber mais um carregamento de 20 mil unidades da Pfizer, também de primeira dose. Ou seja, será possível avançar na vacinação, ampliando o número de pessoas contempladas”.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (SES) também informou que está marcada uma reunião no próximo dia 27 de maio, no Ministério da Saúde, para discutir a inclusão de professores como grupo prioritário. “Temos discutido quase diariamente com os técnicos do ministério. É uma demanda do governador Ronaldo Caiado, é uma demanda nossa, e isso é importante para que possamos voltar às aulas com segurança.”

Alerta dos casos em Goiás

Sobre o aumento de casos e óbitos em Goiás, Ismael considerou a situação pontual, uma vez que é natural um acúmulo do final de semana em que os municípios lançam os dados no sistema, mas que as autoridades de Saúde permanecem em alerta.

“Já percebemos no país cinco Estados que estão subindo o número de internações, de casos”, alertou o secretário. “Isso nos deixa preocupados, sem alarde, mas também não ignorando esse movimento, que pode tanto desencadear um repique de segunda como também numa terceira onda”, ponderou.

De acordo com o levantamento realizado pela SES, referente à primeira dose, foram aplicadas 1.159.981 em todo o Estado. Em relação à segunda, foram vacinadas 576.890 pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no Painel Covid-19, do Governo de Goiás.