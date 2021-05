Homem armado com faca invade Cmei e ameaça servidores, em Goiânia

Um homem armado com uma faca invadiu um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no Residencial Itaipu, em Goiânia, e ameaçou servidores que estavam no local. O caso foi registrado nesta terça-feira (17/5).

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), o homem pulou o alambrado de tela e foi até uma sala, onde as servidoras conseguiram trancá-lo até a chegada da equipe. No momento da invasão, duas funcionárias e a coordenadora estavam no local.

Conforme informações, moradores da região flagraram o homem assediando uma menina de 12 anos e começaram a agredi-lo, por isso, ele invadiu o local para fugir do linchamento. Ele estava ensanguentado e com uma faca. Apesar de todo o tumulto causado, ninguém se feriu.

O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes onde foi autuado no artigo 241, do Código Penal Brasileiro, cuja pena varia de dois a cinco anos de reclusão. Informações ainda relevam que esta não seria a primeira vez que o homem foi flagrado aliciando meninas na região.

Além do homem armado com faca que invade Cmei, em Goiânia, um caso semelhante aconteceu em Santa Catarina

No último dia 4 de maio, um jovem de 18 anos invadiu uma creche na cidade de Saudades, em Santa Catarina, com um facão e matou ao menos três crianças e duas servidoras.

Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, após cometer os crimes, o rapaz tentou suicídio e foi levado a um hospital da cidade de Pinhalzinho. O rapaz não tem nenhum vínculo com a creche, onde estudam crianças de 6 meses a 2 anos de idade.

“Infelizmente, ao chegarem, os bombeiros se depararam com pessoas já mortas, não podendo nem mais conduzi-las ao hospital”, disse o bombeiro que atendeu a ocorrência. O agressor, por sua vez, cortou o próprio pescoço com o facão que usou para atacar a suas vítimas e foi socorrido em estado grave.